生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

▲北市國小營養午餐將新增有機菇料理。（圖／北市教育局提供）

▲台北市教育局表示，營養午餐禁用溫體豬，以雞肉魚類替代。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟病例，養豬場更出貨28頭豬到中彰嘉三縣市。台北市教育局今（23日）表示，北市各校營養午餐均使用具認證標章豬肉，且絕大多數並非採用溫體豬；極少數曾使用溫體豬業者，目前也已暫時停用相關食材，今天上午已跨局處聯合進場查核，後續肉品會列為稽查重點。

台中爆發非洲豬瘟病毒案例，農業部昨天已宣布豬隻禁運禁宰及全面禁止使用廚餘養豬。但台中市政府今天證實，爆發疫情養豬場在10月13日仍有出貨28頭豬，分別販售到台中、彰化與嘉義三縣市，總重量達3425公斤。

面對可能疫情，各縣市紛紛調整營養午餐供應原則。台北市教育局表示，北市各校營養午餐均使用具認證標章豬肉，而且絕大多數並非採用溫體豬；針對極少數曾使用溫體豬業者，目前也已經暫時停用相關食材。

教育局強調，將持續以守護學童健康為首要原則，確保校園食材安全無虞。同時採取三項策略因應，首先是午餐採用「三章一Q」認證食材，確認溯源，要求供應廠商提供豬肉來源證明與溯源資料，確認肉品均由合法屠宰場供應，確保來源安全、品質無虞。

其次，教育局表示，會採用替代食材，兼顧學生營養，已請學校可視供應情形以雞肉、魚類、蛋類或植物性蛋白等食材替代，確保學生膳食蛋白質攝取充足、營養不打折。同時今天上午教育局也會同衛生局與動物保護處，進行聯合食安查核；教育局每年辦理跨局處食安查核本市供膳場所，今年迄今共計查核73場，後續將持續將肉品列為稽查重點，並增加不定期食安查核，嚴格把關食材品質，杜絕問題肉品流入校園。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
