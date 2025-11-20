作家H邀林沄蓁「偷闖診所開直播」　苦主醫師證實：不只一次了

▲作家H與林沄蓁偷闖診所直播，醫師王姿允無難證實此事。（圖／記者劉昌松攝）



律師呂秋遠被爆出，與同樣是律師的林沄蓁交往生子，如今雙方對簿公堂，林沄蓁要求償精神慰撫100萬元。未料林沄蓁現在又陷入偷闖醫美診所開直播的爭議，氣得律師李怡貞開轟，「生母身為律師去診所露臉哭一個小時多還不用掛號？」如今該診所苦主醫師發文證實了。

林沄蓁律師透過「作家H」的直播，公開她與呂秋遠私生子的來龍去脈，不過直播的場地卻引發爭議。李怡貞在粉專發文指控林沄蓁、作家H沒有經過診所同意之下，竟無預警在下班時間後於診所內部開直播。

李怡貞表示，「作家H身為診所員工卻幻想自己是負責人的樣子可以邀外人到診所隱密內部工作空間？生母身為律師去診所露臉哭一個小時多還不用掛號？兩個人都自認為沒問題。」

不僅如此，李怡貞更搬出法條強調，「《刑法》第306條無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金，無故隱匿其內，或受退去之要求而仍留滯者，亦同」，她更嘲諷林沄蓁「法條都看不懂到底是怎樣考上律師？」

對此，家醫科醫師王姿允無奈證實此事，而作家H給的說法是「辦公室網路比較好」。王姿允說，她當時忍住沒有嚴厲斥責，反而認為收音不好、背景也不好看，「這樣倉促準備的直播其實是害了那位律師。」

王姿允坦言，這種事情有不只一次了，作家H屢次在沒有知會她的情形下，找不認識的人在非上班時間到談私事，當初之所以會給鑰匙，是因為對方曾說作息與別人不同，晚上會經常待在公司，「沒想到他自認是朋友，卻完全沒想到公私應該分明的問題，還讓辦公區域上了全國新聞版面，也讓同仁感到相當困擾。」

至於為何沒有選擇提告？王姿允說，是因為自己總是對旁人有過多的同理跟包容，「他找失明KOL到診所談工作，我看到的是那位失明者的辛苦；他找輿論風頭上的律師來直播，我想到的是一位單親媽媽的辛苦，這點我要深自檢討。」

最後，王姿允也隔空感謝李怡貞律師的仗義執言，「無故侵入他人建物的確是一種犯罪。所幸除了場地和WiFi被他們用了以外，還沒有發生太多財務損失。有些人就是仗著妳對他的好而覺得不用給妳尊重，提早認清這點才能及時停損。」