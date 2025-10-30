外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍

▲范姜彥豐控訴粿粿出軌。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。律師李怡貞就發文表示，她覺得王子最可惡的就是，一邊跟男生稱兄道弟，另一邊和人家的老婆各種越界。她也說，其實會搞外遇的人，本質都是很自私的人，所以王子最後還是選擇保護自己。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，王子最可惡的是，明知粿粿是有夫之婦，結果一邊跟男生稱兄道弟，另一邊又和人家老婆各種越界，而且還用工作當成擋箭牌，正當化培養感情的平台，所有的親密和過分的玩笑，只要用一句話就能合理自己，然後妖魔化對方。

李怡貞說，表面上是「在談公事」，實際上卻是以公事來維繫不軌的關係，無辜的配偶合理懷疑，卻會像沒事找事、疑神疑鬼，「自己的錯，用盡方法甩鍋給對方，之後再找對方的麻煩，再順勢說需要自己的空間，最後再順理成章的提出離婚的訴求」。

李怡貞直言，會搞外遇的人，本質都是自私的人，和解金可能沒錢付，但更可能不願意付，所以王子選擇保護自己，反正風頭過了之後，還是一尾活龍，可以繼續耍帥，對於網傳的3000萬元，大家覺得合理嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「3000萬王子付得起啊，但看起來，王子不願意付」、「3000萬太便宜她了」、「避嫌是尊重的開始」、「我覺得很合理，選擇了背叛就要承擔」、「3000萬一點都不過分，心裡的傷是3000萬都無法彌補的」。