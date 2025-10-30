　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍

▲▼王子粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c） 

▲范姜彥豐控訴粿粿出軌。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。律師李怡貞就發文表示，她覺得王子最可惡的就是，一邊跟男生稱兄道弟，另一邊和人家的老婆各種越界。她也說，其實會搞外遇的人，本質都是很自私的人，所以王子最後還是選擇保護自己。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，王子最可惡的是，明知粿粿是有夫之婦，結果一邊跟男生稱兄道弟，另一邊又和人家老婆各種越界，而且還用工作當成擋箭牌，正當化培養感情的平台，所有的親密和過分的玩笑，只要用一句話就能合理自己，然後妖魔化對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞說，表面上是「在談公事」，實際上卻是以公事來維繫不軌的關係，無辜的配偶合理懷疑，卻會像沒事找事、疑神疑鬼，「自己的錯，用盡方法甩鍋給對方，之後再找對方的麻煩，再順勢說需要自己的空間，最後再順理成章的提出離婚的訴求」。

李怡貞直言，會搞外遇的人，本質都是自私的人，和解金可能沒錢付，但更可能不願意付，所以王子選擇保護自己，反正風頭過了之後，還是一尾活龍，可以繼續耍帥，對於網傳的3000萬元，大家覺得合理嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「3000萬王子付得起啊，但看起來，王子不願意付」、「3000萬太便宜她了」、「避嫌是尊重的開始」、「我覺得很合理，選擇了背叛就要承擔」、「3000萬一點都不過分，心裡的傷是3000萬都無法彌補的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元
快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場業者交保　檢不服提抗告
中職金手套獎名單公布！　4選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸
外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍
川普：川習會沒談到台灣　有討論「很多晶片」
不只粿王戀！他出手驚爆「西洋出軌團有兩對」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／17:37東部海域規模3.8地震　3縣市有感「最大震度2級」

外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

廚餘養豬把關規範有漏洞　蘇俊賓籲解禁前盡速部署新流程

王子免費住昆凌豪宅！他驚喊「拜託不要」　網：不可能那麼傻

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

分手後開啟新人生？她玩遍9款交友App寫出神級分析圖　網狂推這款…

范姜彥豐洗澡都一起！粿粿「1句話笑話」被挖出　網傻：一語成讖

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施　包裹加強攔檢

賀！大學眼科第六度通過JCI國際醫療認證　15年堅守醫療品質再創台灣新標竿

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

快訊／17:37東部海域規模3.8地震　3縣市有感「最大震度2級」

外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍

藍委籲開放馬祖高登島觀光　竟稱「20軍人守島寂寞變同性戀」

廚餘養豬把關規範有漏洞　蘇俊賓籲解禁前盡速部署新流程

王子免費住昆凌豪宅！他驚喊「拜託不要」　網：不可能那麼傻

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

分手後開啟新人生？她玩遍9款交友App寫出神級分析圖　網狂推這款…

范姜彥豐洗澡都一起！粿粿「1句話笑話」被挖出　網傻：一語成讖

憂「雙11電商」威脅豬瘟疫情　數發部討論措施　包裹加強攔檢

賀！大學眼科第六度通過JCI國際醫療認證　15年堅守醫療品質再創台灣新標竿

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

「旗」饗．「橙」香　東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同行無奈：賣到沒朋友

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

三大電商雙11拚買氣　高額回饋再送iPhone、純電跑旅好康連發

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

重大突破！陸太空站首迎「小鼠先鋒」　神舟21號執行生命科學實驗

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

生活熱門新聞

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子「1舉動」粿粿錯愕？眾人諷刺笑：直接爆

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

范姜彥豐心死爆料！律師預測「粿粿下一步」

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

范姜彥豐、粿粿離婚金額能到多少？律師說實話

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

更多熱門

相關新聞

王子免費住昆凌豪宅！他酸「拜託不要」

王子免費住昆凌豪宅！他酸「拜託不要」

男星范姜彥豐29日無預警發片，指控妻子粿粿婚內劈腿王子（邱勝翊），震撼娛樂圈。消息曝光後，王子過往的爭議也被挖出，包含他免費住在天王嫂昆凌的豪宅、當惡鄰居等，引發討論。

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

粿粿「1句話笑話」被挖出　網傻：一語成讖

粿粿「1句話笑話」被挖出　網傻：一語成讖

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱曹佑寧」全看傻

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱曹佑寧」全看傻

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap：無數男人的陰影

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap：無數男人的陰影

關鍵字：

范姜彥豐粿粿王子邱勝翊李怡貞

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面