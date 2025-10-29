北教大王力宏偷吃12女！律師「教正宮反擊狠招」：先讓小三互咬

▲北教大教授許育健遭爆偷吃12女。（示意圖／記者許敏溶攝）

網搜小組／劉維榛報導

國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆出「偷吃12女」，校方嚴厲回應，若違規絕不寬貸。處理過多起婚姻訴訟的律師李怡貞坦言，很多找徵信社的看來都不是正宮，「以為不敢鬧的鬧最大！」李怡貞也建議，正宮遇到劈腿別急著抓姦，可讓情婦互咬後再告侵害配偶權，就像是「漁翁得利的概念」。

律師李怡貞在臉書粉專表示，看到教育界爆出「北教大王力宏」的偷吃新聞，讓她不禁直言，「偷吃十二女，從校長吃到學生，聽說都吃已婚的，這樣分手了也不敢鬧，是蠻聰明的！」

事實上，李怡貞處理婚姻案件以來，其實找徵信社爆料的看來都不是正宮，以為不敢鬧的鬧最大。面對老公在外面劈腿多名小三的狀況，正宮來律所諮詢時，她都是建議先等等。

李怡貞解釋，要讓那些女人互咬看看，正宮先不要亂花徵信社的費用，「等到時候收網再一個一個告侵害配偶權，漁翁得利的概念。」最後，她更直白地比喻，「利用配偶身體出去賺錢的概念？」

根據《鏡週刊》，已婚的許育健偷吃12名女性，曾在5天與3名女子幽會、過夜，而且對象不少是已婚女性，遭批私下行徑跟外界認知形象是天差地別，不僅如此，許男一旦玩膩了沒新鮮感就會說好聚好散，是標準的大渣男。

對此，北教大今（29日）發出聲明，強調若查證有違反法令或教職員服務相關規範，學校將依規定議處，絕不寬貸。