粿粿喊超出負擔！「離婚金額能到多少」律師說實話：3千萬夢裡會有

范姜彥豐昨（29）日控訴妻子粿粿出軌，且對象是王子（邱勝翊），後來粿粿則回應，「對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔」。如今就傳出，這筆離婚金額有可能是3000萬元，不過，律師李怡貞直言，這個數字應該夢裡才有，如果只有「聊騷」，30萬元都不知道有沒有機會。

被爆出軌後，粿粿在IG上表示，雙方協議談了很久，「對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔」。而後就有消息傳出，這筆離婚金額可能是3000萬元。

就有網友挖出「徵信執行長」謝智博所說的話，他9月時，曾在丹妮婊姐的節目上，提及自己手上有一起案件的當事人都是演藝人員，且小王和弟弟都是藝人，諸多線索指向王子。謝智博還指出，這個小王要去中國拍戲、要開演唱會，所以能談的離婚金額相對高，有望來到3000萬元。

不過，律師李怡貞就在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，平心而論，不是豪門、沒結婚幾年，因為外遇並請求3000萬元，應該是夢裡才有這數字，基本上不是徵信社餅畫太大，就是訊息有落差。

李怡貞也指出，如果證據「只有聊騷」，侵害配偶求請求30萬元都還不知道有沒有機會。不過她也說，如果粿粿先外遇，然後被發現後還試圖騙配偶放棄剩餘財產分配請求，這就過分了。