王子「當粿粿小王」道歉算有誠意！她點名3人：都有囂張的時期

▲粿粿、王子。（圖／翻攝自IG）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐拍片控訴粿粿出軌，且對象為王子邱勝翊後，王子當天和昨（4）日都發文道歉，並提到自己沒有逃避協商，都是誠心誠意溝通，「非常對不起，我這份道歉不夠即時」。昨日的聲明曝光後，律師李怡貞有感而發，並點名幾位「有囂張的時期」的名人來對比。

王子昨日二度發聲，「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口」，在女方婚姻狀態上存續的狀況下，就做了不好的行為。他強調自己一直都是真心面對，且在事件曝光前，也有親自向范姜彥豐鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，他沒有逃避協商，每次都是誠心誠意、毫無保留的配合溝通，「非常對不起，我這份道歉不夠即時」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於為何沒有在第一時間出面道歉？王子解釋，是因為輿論太多，甚至夾雜不實、荒謬的訊息，所以他一時不知如何澄清，但他深知自己犯下的錯要付出代價，所以不會逃避，會和粿粿共同面對並積極解決。

對此，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，她覺得王子的道歉蠻有誠意的，她看過很多小三、小王，但能這麼快道歉，且二次道歉，真的很少見，而且聲明中沒有暗藏酸語，也沒有說是被騙，往後公眾人物的小三、小王都要比照辦理。

接著李怡貞也在留言處點名幾個人，「想當年博士啦、曾格爾啦、謝忻，都有囂張的時期耶」。

底下也有網友回應，「比起阿翔把謝忻完全撇清，王子還願與女方一同面對，這點還有擔當」、「沒錯！想到謝忻說男的還欠她一個道歉，我整個大翻白眼OMG！怎麼還有臉說這種話」、「請問博士是許姓小姐嗎」、「謝忻就很囂張」。

先前許藍方被控與醫師康鈞尉發生婚外情，雖然她矢口否認，一再強調自己並非第三者，但最終仍被判決侵害配偶權，須賠償50萬元。曾格爾與富商陳坤保傳出婚外情，被「公關女強人」岳啟儒提告索賠200萬，雖曾格爾堅持否認2人關係，但一審吞敗，最終確定認賠30萬元。

阿翔跟謝忻2019年發生婚外情，隔了5年，謝忻在節目上說，她和阿翔沒有再聯絡，但覺得對方欠她一個道歉，「就是沒用的男人，你就是龜縮！」此話引起爭議。