地方 地方焦點

逆轉惡視力　花蓮中西醫接力點亮靈魂之窗

▲▼花蓮慈濟醫院舉辦「中西醫合療，逆轉惡視力」健康講座，由眼科醫師和中醫師傳授正確護眼之道。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院舉辦「中西醫合療，逆轉惡視力」健康講座，由眼科醫師和中醫師傳授正確護眼之道。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現代人因使用3C，用眼過度加上壓力以及環境因素，靈魂之窗常常受到傷害。中醫主張「諸脈皆屬於目，目得氣血而能視」；眼科歸納出的各種眼部病變則與糖尿病及血糖控制、血管健康息息相關，因此花蓮慈濟醫院16日特別請眼科醫師與中醫師中西雙向教民眾如何善待雙眼，逆轉被偷走的珍貴視力，延長靈魂之窗使用期限。

視力提早退化是現代人普遍遭遇的文明病，花蓮慈濟醫院16日舉辦健康講座「中西醫合療，逆轉惡視力」，由慈濟醫院眼科吳尚晏醫師先開講「無聲的視力小偷」，一開場就揭示，花東地區導致視障主要的前幾名為白內障、老年性黃斑部退化、糖尿病視網膜病變和青光眼。

白內障的成因很多，包括年齡因素、高度近視、糖尿病、長期使用類固醇、微波輻射和眼部外傷、遺傳基因等等。除了積極保養預防之外，水晶體開始混濁之後，唯一最有效的解決方式就是開刀更換人工水晶體。

▲▼花蓮慈濟醫院舉辦「中西醫合療，逆轉惡視力」健康講座，由眼科醫師和中醫師傳授正確護眼之道。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

眼科吳尚晏醫師，分享花東地區導致視障主要的前幾名眼睛病變，提醒大家預防的重要和治療方法。

老年性黃斑部病變較常發生在 50 歲以上的族群，為老年族群失明的主因，其中80%屬於乾性老年性黃斑部病變，老年性黃斑部病變一開始都是乾性，病況通常較為穩定；但病變久了，就有10%-15%惡化為濕性老年性黃斑部病變的可能，使得視力快速消退。患者多數初期無感，但中心視力會慢慢衰退，看東西時可能會發現影像模糊、扭曲變形或固定看見中心黑影，造成難以閱讀、開車、使用手機和辨識人臉，若不及早治療可能導致失明。

吳尚晏醫師表示，要預防老年性黃斑部病變或預防惡化，攝取抗氧化物維生素 C、E、鋅及胡蘿蔔素，包括葉黃素含量多的綠色蔬菜、使用陽傘、太陽眼鏡或帽子隔絕紫外線傷害，戒菸及減少菸害暴露非常重要，並減少在20公分內使用有大量藍光的LED或3C產品。

▲▼花蓮慈濟醫院舉辦「中西醫合療，逆轉惡視力」健康講座，由眼科醫師和中醫師傳授正確護眼之道。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中醫部針灸科主任林郁甯醫師，強調眼睛健康與全身健康息息相關，他並自創護眼口訣加上穴道按摩幫大家照顧好視力。

一旦罹患濕性老年性黃斑部病變，治療也從1990年代前的雷射治療，2000年代前的光動力療法，發展到現在抗血管新生藥物，以藥物抑制新生血管滲漏，避免視網膜積液導致視力喪失。

吳尚晏醫師強調，糖尿病與許多眼部疾病息息相關，「血糖控制」是避免或延遲視力喪失最重要的關鍵。除了黃斑部病變之外，長期血糖控制不良，造成視網膜病變的危險性愈高。患病十年約有百分之四十的機率會產生視網膜病變、糖尿病有十五年以上者則提升至百分之八十，機率相當高。其中因異常血管增生長成疤瘢組織的增殖性視網膜病變，形成視網膜剝離，也有可能變成新生血管性青光眼，會造成嚴重的視力喪失。

糖尿病視網膜病變可以雷射治療以消除新生血管，預防眼球內出血，或於玻璃體內注射新生血管抑制劑以及手術治療。但嚴格控制血糖，預防高血壓及高血脂，定期做眼底檢查仍是預防視網膜病變最重要的工作。

▲▼花蓮慈濟醫院舉辦「中西醫合療，逆轉惡視力」健康講座，由眼科醫師和中醫師傳授正確護眼之道。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

現場民眾聽著醫師講解，跟著按壓耳垂後位於頸部的翳風穴。

糖尿病也會引起青光眼；青光眼是各種因素混合引起，其中眼壓過高是主要危險因子，造成視神經損壞，而青光眼病程的惡化不可回復，越早診斷治療維持視力的時間越長，若到後期重要功能受損，視野已經’相當侷限，屆時再介入治療甚至會造成不可逆的失明。

吳尚晏醫師特別提醒，青光眼早期沒有症狀，雖然年紀大青光眼的罹患率較高，但人人都可能罹患青光眼。青光眼無法治癒，且視力無法恢復，盡量及早治療，可望減低眼壓並延緩疾病進展。研究也證實抽菸可能提高罹患青光眼的風險，因此戒菸並避免過長時間注視手機，是首要之務。

緊接著花蓮慈濟醫院眼科部針灸科主任林郁甯醫師主講如何用中醫治療對抗「惡視力」。

林郁甯醫師說，自己在實習期間時，眼科醫師曾告訴他，眼科是唯一不用切開身體就能看到人體動脈的醫師，讓他相當震撼。因為一個人的身體變化，都會在眼底一覽無遺，眼睛也是最後症狀顯現之處。他也指出，眼睛是一個人的靈魂之窗，黃帝內經說：「五臟六腑之精皆上注於目而為之精」、「目為心之外竅」，眼睛的部位與臟腑作了配對，所以一個人的眼睛反映一個人的健康，他在看診時看到病人眼神亮，都會有信心一定能治癒。

▲▼花蓮慈濟醫院舉辦「中西醫合療，逆轉惡視力」健康講座，由眼科醫師和中醫師傳授正確護眼之道。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

參加講座的民眾跟著明目口訣按摩頸後風池穴，加上輕拍頭部幫助經絡運行。

林郁甯說，全身的經絡與五臟六腑緊緊相繫，經絡幾乎都會行經雙眼，即是所謂的「諸脈皆屬於目，目得氣血而能視」。經絡以「氣血」運行，「氣」代表著能量，有推動、溫煦、防禦和固攝的作用，「血」則代表著傳導、營養和滋潤、神志活動的基礎。因此維持身體經絡運行，讓身體健康就是明目之道。

他也創出口訣「一站、二動、三按、四推、五拍和六敷」讓大家平常就能保養身體與眼睛健康；第一步「站」就是讓身體脊椎挺直，每天靠牆站立，先將身體擺正，五臟六腑自然也能歸正運行。二動則是以「米字」的筆畫順序轉動脖子，也是讓頸椎校正的居家運動。

第三的「按」到第六步「敷」，都在穴道上作用。例如以手或小工具按壓耳垂後頸部的翳風穴、後頸部連接枕骨處的風池穴、眉頭的攢竹穴、雙眉尾的絲竹空穴，平常也可以多按壓大拇指第一節關節周圍，上有鳳眼、明眼、大骨空穴，都是明眼穴位，平常用食指關節推動眼眶周圍，雙手摩擦熱敷眼部。

林郁甯也提出幾個個案分享，以中西醫合療照顧眼部健康。林主任以此強調，古人的智慧已經告訴大家：「目之害者起於微，睛之損者由於漸，欲無其患，防制其微。」任何疾病都是起於微小，五臟六腑，十二經脈，奇經八脈，均與眼睛息息相關，若想要眼睛視力好，首先得要身體好。平常照顧健康也可以從微小開始，循序漸進，也可以逆轉惡勢力，讓靈魂之窗長長久久。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

