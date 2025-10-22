快訊／逆轉！重劃區開發涉貪1300萬　台南前議長郭信良二審無罪

▲台南高分院以證據不足改判郭信良無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市前議長、現任市議員郭信良被控與台南市安南區佃西里長高進見，在土地重劃案中向重劃會長廖堅志索賄1300萬元，一審遭台南地院依貪污治罪條例判刑13年、褫奪公權8年，高進見則判9年徒刑並褫奪公權4年，案件上訴二審後，台南高分院宣判，依證據不足撤銷原判，改判郭信良及高進見收賄部分均無罪，高進見教唆偽證罪仍維持6月刑期，廖堅志亦判無罪，全案仍可上訴。

此案起於安南區土地重劃爭議，廖堅志指稱為取得政治協助，於重劃期間交付1300萬元，由高進見轉給郭信良。一審法官認定郭、高各得650萬元，構成共同貪污收賄罪，郭判13年、高判9年，並追徵不法所得。但二審法官重新審酌證據後指出，廖自調查局、檢方到法院，前後共提出9種不同版本說法，曾稱款項全給高進見，後又改口郭可能影響地價重審，供詞「反覆不一」，且未見明確財物流向證明賄金確實轉交給郭。

二審庭訊郭信良強調「若真有賄款，金額應明講清楚，不可能含糊」，堅持否認收受任何金錢。其律師亦質疑廖堅志證詞變動過大，無法作為定罪基礎。檢察官則指稱辯方刻意模糊事實，強調一審已認定郭、高分領賄款，請法官參酌原卷證據，不宜輕信辯方「翻案說法」。

▲郭信良感謝二審還其清白。（圖／記者林東良翻攝）

二審法官最終認定，現有證據不足，改判改判郭信良及高進見收賄部分均無罪，但高進見教唆偽證罪仍維持6月刑期，廖堅志亦判無罪。