國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

▲▼中國再度停止從日本進口水產品。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國再度停止從日本進口水產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院針對「台灣有事」時提及行使集體自衛權，引爆中國強烈不滿。中國政府不僅批評高市發言，更再度撤回水產品進口政策，停止從日本進口水產品，連原定本月5日要進口的6噸北海道帆立貝也遭拒收，重挫日本漁業者與在中國營業的日本料理店，許多店家出現大量訂位取消，生計面臨嚴峻考驗。

根據《全日本新聞網》，針對中國再度停止進口日本水產品，中國外交部發言人毛寧日前強調，日本先前承諾提供與福島第一核電廠處理水相關的技術資料，但至今未依約提交，未能確保水產品的品質與安全。而她也直言，高市早苗關於台灣的「錯誤發言」激起中國民眾強烈憤怒，使日本水產品進口問題再次升溫。

日本農林水產省內部人士透露，目前中國事實上已經停止所有日本水產通關，連約700家申請出口相關登錄的設施，也被認為將暫時無法取得認可。

受到政治僵局波及，日本養殖漁業首當其衝。北海道一間主要水產出口商表示，為了重新恢復對中出口，已投入大量成本，如今情勢卻急轉直下，「準備做到一半，卻又全部倒回原點」，認為未來不得不減少對中國市場的依賴，以降低風險。

衝擊也快速蔓延至中國民間市場。在高市早苗發言後短短一周內，北京知名日本料理店「東也」，累計12組、約40人的訂位遭到取消，占整體訂位的一半。原本期待第一批北海道帆立貝到貨、作為年末主力菜色，卻在送往中國的路上被退回日本。

對此，業者谷岡一幸只能苦嘆，「這對店家是致命打擊，可能會影響明年是否能繼續營業。」

谷岡一幸透露，中國本就面臨消費不振，加上此次政治紛爭，生意更是雪上加霜。他坦言，餐廳仰賴日本海鮮多年，如今卻因政策急轉彎陷入經營危機，「我們長期等待能恢復進口（日本水產品），饕客們也非常期待，結果又被退回，真的只能說非常遺憾。」

面對日中關係急凍，他也表達複雜心情，希望雙方政府能冷靜對話，「我理解各國都要維護自身利益，但真的希望雙方能更冷靜地處理問題，不要讓一般民眾與店家承受衝擊。」

