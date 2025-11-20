指控莫斯科「搞軌」！　波蘭關閉最後一間俄國領事館

▲波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，右二）視察遭蓄意破壞的米卡線鐵路。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）19日表示，上周末針對該國鐵路系統的破壞攻擊，是俄羅斯下令的「國家恐怖主義行為」，作為回應，將關閉境內最後一間俄羅斯領事館。

爆炸事件發生在波蘭城鎮登布林（Deblin）附近、連接首都華沙（Warsaw）與該國東部的米卡線（Mika）鐵路上，同時也是通往烏克蘭邊境的關鍵物流路線。幸好，一名火車駕駛員及時發現軌道缺口並通報，才成功避免任何傷亡。在另一起事件中，附近路段的電纜也遭破壞。

安全部門迄今已逮捕4人，而總理圖斯克（Donald Tusk）18日曾透露，其中2嫌為烏克蘭公民，從白俄羅斯入境波蘭，在鐵道放置爆裂物又迅速離境。華沙當局，相信這2人與俄羅斯安全部門合作，其中一人也曾因在烏克蘭進行破壞活動被捕。

波蘭外交部長西科爾斯基在記者會上表示，這些鐵路破壞事件「明顯意圖造成人員傷亡」，位於格但斯克（Gdańsk）的俄羅斯領事館將立即關閉。他也預告，還有做出更多回應。

▲位於格但斯克（Gdańsk）的俄羅斯領事館將關閉。（圖／路透）

此前，波蘭已於近年關閉2間俄羅斯領事館，但位於華沙的俄羅斯大使館依然保持營運。俄羅斯外交部回應，將「減少波蘭在俄羅斯的外交與領事館存在」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱雙邊關係完全惡化，「波蘭當局希望把任何外交領事關係的可能性減少到零。」

《衛報》報導，歐洲各國情報機構認為，莫斯科正透過縱火、爆炸、攻擊基礎設施等手段，測試歐洲防禦能力，並削弱對烏克蘭的支持，但此說法持續遭到俄羅斯否認。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡米什（Władysław Kosiniak-Kamysz）稍早宣布啟動「地平線行動」（Operation Horizon），部署1萬名士兵保護全國關鍵基礎設施。參謀總長庫庫拉（Wiesław Kukuła）也警告，即將到來的冬季長夜恐被俄羅斯視為加強破壞活動的時機，「我們絕不能讓這種事情發生」，軍方將做好準備全力防範。