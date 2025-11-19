歐洲媒體關心鄭麗文「普丁非獨裁者」言論　蕭美琴：完全不認同

▲副總統蕭美琴。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前公開表示「普丁不是獨裁者」，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責，引起議論；近日，立陶宛媒體「15min」訪問副總統蕭美琴時，就高度關注此一議題，關心台灣未來如果政權更迭，是否走向親俄立場。蕭美琴回應立陶宛媒體強調，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，她也相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及努力為台灣爭取來的價值。

針對台灣面臨對來自中國日益加劇的壓力，北京與莫斯科之間是否有合作跡象？蕭美琴表示，現在確實是極為動盪的時期，地緣政治也變得格外複雜，自俄羅斯入侵烏克蘭前夕，俄羅斯和中國共同宣布「無上限夥伴關係」以來，已清楚看到這些威權國家之間的合作跡象，而且不僅是中國與俄羅斯，也包括北韓。

蕭美琴指出，立陶宛和台灣同為熱愛自由的民主國家，且鄰近具侵略性的威權國家，有必要共同應對這種局勢，即使地理位置相距遙遠，但確實面臨許多必須應對的共同挑戰。

對於俄羅斯與中國未來可能在軍事上協同行動，藉此分散美國與西方的應對能力。蕭美琴表示，澤倫斯基總統先前曾指出，中國似乎並不希望看到烏俄戰爭結束，我們也確實看到，中國一直是俄羅斯的重要夥伴，不僅在經濟上，也包括供應工業零組件等方面，提升了俄國延長戰事的能力。

蕭美琴指出，也看到他們正在共享同一套作戰手冊，這不僅涉及軍事合作，也包含心理戰、各種混合手段的影響力滲透、認知作戰，以及干預民主制度等混合式威脅。

蕭美琴表示，在社群媒體上出現大量的假新聞和操作不實訊息，也都呈現高度共通性。正因為他們共享相同的操作手法，也再次凸顯出民主國家必須攜手合作，共同應對挑戰的重要性。

立陶宛媒體也關注國民黨主席鄭麗文日前公開表示，普丁不是獨裁者，也不認為他應該為入侵烏克蘭負責一事。立陶宛媒體詢問，若未來台灣政權更迭，是否可能走向更親俄的立場？

蕭美琴則表示，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，她強調，相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。

蕭美琴表示，台灣和立陶宛一樣，都是非常年輕的民主政體。直到1990年代才舉行首次總統選舉，那是第一次自由選舉總統，接著在2000年選出第一位民進黨總統。

蕭美琴指出，做為年輕的民主政體，台灣當然面臨許多挑戰，特別是在中國大規模散播假訊息的外在地緣政治環境下。但同時，台灣人民熱愛自由，普遍對烏克蘭人民的處境深感同情，也正因如此，台灣政府及許多民間部門人士都積極提供烏克蘭人民人道援助，並與立陶宛、捷克和波蘭等國政府合作，支援該地區的難民及庇護設施。

蕭美琴提到，我們正處於複雜的時代，面對威權國家不斷採取激進作為，不能再坐視不理，而為了確保維護共同價值及利益，還有很多工作要做。

另外，對於美國總統川普政府甫批准此任期內首度對台軍售的議題。蕭美琴表示，美國是台灣最重要的安全夥伴，感謝美國持續依據《台灣關係法》評估台灣的安全需求，並為台灣的自衛能力提供必要的安全援助，包括過去幾年的軍售，以及近年來《國防授權法案》中強調的新方案。

蕭美琴指出，感謝自川普第一任政府以來，美國常態性評估臺灣的國防需求，並在如期發布的國防採購和對台軍售公告中做出相應的回應。

蕭美琴指出，國防安全合作不僅明文載入《台灣關係法》，包含現任川普政府在內的歷屆美國政府也保持相對一致的立場，台灣將繼續與其密切合作。她說，當然明白川普政府非常強調盟友與夥伴也要承擔自我防衛的責任；因此，台灣除了過去8年國防支出增長約80%之外，也將持續投入更多資源於自我防衛，目標是按照北約標準在2030年前達到GDP 5%。但增加國防支出並非自我防衛的唯一努力，台灣也推動多項改革，例如延長義務役、強化訓練及致力提升更廣泛的全社會韌性，這一切都展現台灣在國防上的決心與承諾。

蕭美琴表示，在展現承諾的同時，美國也持續支持台灣，我們將會緊密合作，目標是預防衝突及維持和平，也相信川普總統已將和平列為其政策的重要一環，期待能共同努力，確保區域的和平與穩定。