馬克宏拍板軍援！　烏克蘭將迎接「百架飆風戰鬥機」

▲法國飆風戰機（Rafale）。（圖／法國空軍）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭迎來重大軍事補強。總統澤倫斯基日前與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在巴黎近郊空軍基地簽署合作意向書，內容包括未來將獲得最多100架飆風（Rafale F4）戰鬥機，以及多項防空武器。澤倫斯基形容，這是烏法關係中的歷史性時刻。

根據BBC報導，法國規劃在2035年前完成所有飆風F4戰機的交付，同時今年就會啟動攔截無人機的共同生產計畫。雖然財務細節仍待敲定，但外界指出，法國將尋求歐盟資金支持，甚至考慮動用遭凍結的俄羅斯資產，這項爭議也引發27國內部不同意見。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聯合記者會上表示，這份從明年起到未來10年的戰略協議，將帶來「非常強大的法國雷達」、8套防空系統與其他先進武器。他強調，部署這些設備「代表能保護生命，意義十分重大」。

近來俄羅斯加大無人機與飛彈攻擊力度，鎖定能源與鐵路設施，全國多地因而陷入長時間停電，平民傷亡持續增加。就在最新一波深夜攻擊中，東北部巴拉克利亞（Balakliya）更傳出3死15傷。

馬克宏在會中直言，「我們規劃提供100架飆風規模非常大，正是重建烏克蘭軍力所需。」他強調，法國將協助基輔為未來的挑戰做好準備。

外界普遍認為，飆風戰機的加入有助提升烏克蘭保護領空的能力。英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）專家布朗克（Justin Bronk）指出，真正的效果仍取決於交付時程與搭配的飛彈種類。

但即使軍援規模龐大，歐盟內部的財政壓力仍不可忽視。歐盟官員私下坦言，能動用的資金正在逐步減少，而是否動用凍結中的俄羅斯資產，也因法律與政治風險而尚未定案。

目前，烏克蘭空軍已在操作法國幻象（Mirage）與美國F-16，近期也初步同意採購瑞典鷹獅（Gripen）戰機。結束法國行程後，澤倫斯基將轉往西班牙尋求更多軍事及經濟支援；他日前亦與希臘敲定天然氣協議，預計今年冬天起，美國液化天然氣將透過巴爾幹管線輸入烏克蘭。

自俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科目前掌控約2成烏領土，並在前線持續推進，戰事至今仍陷入膠著。