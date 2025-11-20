　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日再度談及晶片產業，直指台灣如今幾乎壟斷市場，令人感到羞恥，但他強調，相關產業將逐步回流美國。他認為，過去美國晶片產業流失的原因在於歷任總統未能有效保護本地產業，而非台灣的錯。

川普19日出席沙烏地阿拉伯的投資論壇，再次提到美國曾在30至40年前主導晶片市場，當時掌握產業整體。如今，這一切已被拿走，他表示台灣等地雖占據了晶片生產，但他不怪罪這些國家，認為真正問題在於美國政府未對相關業務施加足夠保護，比如對進口晶片產品徵高額關稅。他指出，若當時向外流的晶片產品課徵250%的關稅，產業就不會離開，美國本土企業如英特爾（Intel）本可成為晶片巨頭。

此外，川普也大力支持引進外國技術人員，認為這是重振美國晶片產業的關鍵。他表示，像亞利桑那州的晶片工廠那樣的大型設施，需要大量熟練技術人員進駐運營。川普希望這些外籍專家能夠教導美國工人相關技術，以加速本地生產。雖然部分保守派人士反對這項政策，但川普直言，讓外籍專家訓練本地工人是「讓美國再次偉大」（MAGA）的正確方法。

川普也提到喬治亞州的電池工廠案例，曾因外籍勞工問題引發爭議。他稱自己成功阻止外籍人員被驅逐，並讓他們留下來教導美國工人電池製造技術。他還反問坐在台下的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang），是否同意美國勞工有能力在短期內學習晶片相關技術，並強調反對引進技術人員的人「根本不理解實際情況」。川普相信，這些外籍專家最終能幫助美國工人勝任未來的高科技產業。

11/17 全台詐欺最新數據

