國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才喊台灣搶走晶片生意　川普突轉貼黃仁勳3句話

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲才喊台灣搶走晶片生意，美國總統川普突轉貼黃仁勳3句話。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普17日在白宮受訪時，再度提到台灣對晶片產業的影響，更直言美國將晶片生意「輸給」台灣相當愚蠢、丟臉。不過，他19日突然連續轉貼3篇黃仁勳的名言，美國本土如今能夠生產世界最先進的AI晶片，這一切都始於川普總統希望讓美國重新工業化，關稅政策正是促成這一切實現的關鍵催化劑。

川普在台灣時間19日深夜突然連續轉貼了3篇，輝達執行長黃仁勳今年10月受訪時說出的話，分別是，黃仁勳說「正如我承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片Blackwell生產已經開始。AI，在美國發明、在美國製造，為美國和全世界而打造」。

其次是「不到一年，我們就已經在美國製造最先進的AI晶片，這一切都源於川普總統希望讓美國重新工業化的目標。他的關稅政策是推動這件事成真的關鍵催化劑」，最後一篇則是，「我們之所以能在美國進行製造，是因為川普總統。」

川普上任後不斷推動製造業回流美國的政策，主要透過關稅、稅收減免等措施，希望把如半導體、AI伺服器、傳統製造業和生技醫療等產業帶回美國本土，並曾多次抨擊台灣搶走了美國的晶片生意，而且美國政策的影響下，台灣包含台積電在內的各大科技、電子公司也確實陸續增加了在美國的投資。

川普17日在白宮受訪時也再次強調台灣搶走了美國的晶片生意，美國本來掌握100%的晶片生意，卻在過去的政策下把產業讓出，「我們把晶片輸給台灣，太愚蠢了」，但他也強調，這種情況將會反轉，「我們接下來幾年會拿回很大一部分的晶片市場。」

11/17 全台詐欺最新數據

