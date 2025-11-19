台灣人限定技能！結帳85元「付135找50元」　網共鳴：外國人會打結

▲台灣人結帳找零，習慣會化成整數。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣人都懂的...找錢方式！」一名網友笑稱，如果消費金額是852元，台灣人會拿出1002元給店員找零；如果是85元，就會有人給135元，店員會配合找50元，這種獨特結帳法僅限於台灣，如果去國外的話，小心會被店員狠瞪。文章引發大票網友認證，「外國人頭腦會打結，直接把錢退給你」。

一名網友在Threads以「台灣人都懂的找錢方式」為標題發文，他舉例直呼，像是結帳852元時付1002元、找150；或是結帳85元付135元、找50；再來223元付253元、找30元，這種「自帶算盤腦」的結帳方式，只有台灣人會做。

原PO不禁笑虧，這種把零頭湊整的找零方式，連他自己有時都會卡住，但通常店員都會配合找錢。最後，他特別提醒，「去國外千萬別這樣付錢，他們會以為你是來找碴的！」

貼文掀起大票網友共鳴，「買852元，付1000的時候，真的會被問有兩元嗎？但通常是真的沒有兩元才這樣付」、「台灣很多客人會這樣，所以我們準備計算機在桌上」、「還有買253元給305元，對方會找52元，精明得很（台灣人數學考不倒）」、「我的數學就是在結帳時練出來的」、「遇過909元...結果拿出1001元，我整個當機」。

還有人直呼，「有些事在台灣做就好，台灣日常並非外國人能理解，反而造成誤解」、「有次在日本就是這樣付錢，結果被超收零錢了」、「真的，他們會腦袋卡住，一臉看怪咖的表情看著你」、「台灣人心算還不錯，去國外會被罵死，所以零錢都丟機器」、「歐洲用這種方式結帳，外國人頭腦會打結，直接把錢退給你」、「我試過～日本、泰國店家都會一臉茫然」。