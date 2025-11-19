每天1分鐘就能變更迷人？日本爆紅「魅力習慣排行榜」第1名超簡單

▲日本網站《Trill》分享「每日1分鐘魅力習慣」排行榜，前三名其實很容易就能辦到。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想變得更受歡迎，卻常常因為忙碌或無法持續而半途而廢？日本網站《Trill》近日分享一份討論度極高的「每日一分鐘魅力習慣排行榜」。文章指出，真正長期保持吸引力的人，其實並不是靠努力堆出來的，而是靠日常中一些小巧、簡單卻持續的習慣，悄悄讓整個人散發更自然、更舒服的魅力；也想變得受歡迎嗎？快一起看下去吧！

第3名：早上起床先對著鏡子練習笑容，10秒就好

文章指出，早晨是最適合「開啟今日魅力開關」的時刻。在還沒見到任何人之前，對著鏡子練習一個笑容，不需要太久，只要10秒就能讓表情肌肉慢慢記住這股柔和的弧度。習慣久了，真實的笑容會變得更自然、更輕鬆，也更容易給人溫暖、可靠的第一印象。對方會因為你的表情更輕鬆而卸下戒心，而這正是「好感」最容易生成的瞬間。

第2名：更新你的「喜歡清單」，讓興趣變成你的魅力亮點

另一個容易實行又療癒的習慣，是在手機記事本裡記錄「最近喜歡的事」。不論是剛追的影集、新迷上的歌、特別好吃的甜點，甚至是最近迷上的運動都可以。這份清單不僅能成為聊天時的主題，更能幫助你整理自己的興趣，當你知道自己真正喜歡什麼，也就更容易與人找到共鳴。最重要的是，一個對某件事有熱情的人，總是最能發光的，而你也會變得更有故事、更值得認識。

第1名：每天真心說一句「謝謝」，最簡單、卻最強大的魅力習慣

排行榜第一名，是一個看似普通卻極具力量的習慣，那就是每天至少一次真心地對某個人說「謝謝」。便利商店店員、同事、家人都可以，只要是真心的。文章指出，能夠自然表達感謝的人，通常更會讓人覺得舒服、值得信賴，也更容易讓對方產生好感。因為感謝是一種不做作、不用技巧的魅力，它會直接讓你的氣質被人感受到，也會讓你的溫度更容易傳遞出去。