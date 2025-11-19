　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸留學生畢業轉職當獵人　首獵熊子彈打光險成「最終戰」

▲留學生「道一」畢業後意外成為獵人，講述獵人與熊災的故事。（圖／翻攝每日人物社）

▲留學生「道一」畢業後意外成為獵人，講述獵人與熊災的故事。（圖／翻攝每日人物社，下同）

記者魏有德／綜合報導

日本今（2025）年爆發近年最嚴重的熊災，多地山林與居民區皆傳出熊出沒事故。為控制熊害，各地方政府發出獵熊懸賞，也讓「獵人」這項傳統職業受到外界關注。一名在大阪獵友會執業的大陸留學生「道一」分享自己從留學轉行當獵人的經歷，包括首次出勤獵熊時子彈打光、差點遭攻擊的驚險場面。

▲留學生「道一」畢業後意外成為獵人，講述獵人與熊災的故事。（圖／翻攝每日人物社）

《每日人物社》報導，最近這段時間，日本爆發熊災，根據日本環境省公佈的數據，2025年4月至9月，熊出沒事件達20792起，為過去5年最多，已有13人死亡，創下歷史最嚴重紀錄。跟往年不同的是，不僅山林及周邊地帶，連城市邊緣，一些住宅區裡都有了熊的身影。

為控制熊災，減少熊的數量，日本各地政府發了懸賞令，給出獎金，邀請獵人來獵熊。外界才發現，原來在高度現代化的日本，還保留有獵人這麼傳統的職業。

▲留學生「道一」畢業後意外成為獵人，講述獵人與熊災的故事。（圖／翻攝每日人物社）

道一原赴日留學學習動畫，誤打誤撞接觸獵友會的招募資訊後加入，並接受為期數月的專業訓練，包括動物行為、陷阱製作、法律規範與槍械知識。他認為，疫情後大量高齡獵人過世或無法行動，使日本獵人數量驟減，也為今次的熊災埋下伏筆。

道一首次出勤獵熊時，與隊員在山中設置多組點位，由獵犬驅趕誘使「熊出沒」。因經驗不足，他在近距離開槍未命中，子彈打光後險些成為熊的目標，幸好同行獵人補槍擊斃熊，這才發現，朝他衝過來的熊已經距離自己僅10多公尺。

▲留學生「道一」畢業後意外成為獵人，講述獵人與熊災的故事。（圖／翻攝每日人物社）

道一表示，日本獵人需加入獵友會並受法律嚴格管制，包含槍枝最多僅能上膛三發、不得在城市開槍等規定，導致近期熊頻繁闖入市區時，獵人與警方皆難以採取有效行動。他也提到，即使政府祭出獵熊補貼，但金額偏低，多數獵人仍主要依靠熊皮、熊肉等副產品販售維生。

據了解，在日本從事獵人一職需負擔高昂成本，包括多地獵區申請費用、訓練子彈費，以及一把動輒上百萬日元的獵槍。道一目前投入狩獵已逾七年，他形容這項工作既危險又專業，卻也是面對熊災時不可或缺的角色。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！　黑bra被看光
快訊／三上悠亞來台應援　場次班表正式曝光
快訊／搜索太子集團第2波！　8名財會+客服遭拘提
中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！　數千遊客直接回廈門
李多慧凌晨掩面哭了！　淚謝台灣：從沒想過人生有這麼一天
49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂
元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送更爽
快訊／共同社：中國停止進口日本水產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂潮

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」　上車一看竟是「行李架」

明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：享2福利+辦證通關不標記

傳美要求我鉅額投資　國台辦：台灣模式純屬「跪美模式」

陸留學生畢業轉職當獵人　首獵熊子彈打光險成「最終戰」

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

閩南狼告央視、八炯諷懸賞金少　國台辦：跳梁小丑將付出違法代價

雙城論壇生變？國台辦「支持舉辦」保持溝通　痛批民進黨不得人心

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂潮

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」　上車一看竟是「行李架」

明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：享2福利+辦證通關不標記

傳美要求我鉅額投資　國台辦：台灣模式純屬「跪美模式」

陸留學生畢業轉職當獵人　首獵熊子彈打光險成「最終戰」

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

閩南狼告央視、八炯諷懸賞金少　國台辦：跳梁小丑將付出違法代價

雙城論壇生變？國台辦「支持舉辦」保持溝通　痛批民進黨不得人心

嘉義試槍男猝死！家屬質疑「大腸癌末還羈押」　檢今解剖大逆轉

「Honda CR-V放大版7人座」推新改款！外型更霸氣、內裝更科技

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

綠高雄台南市長初選參選人全到齊　陳亭妃同框林俊憲籲重修《財劃法》

快訊／檢調第2波搜索太子集團　8名財會+客服涉助洗錢遭拘提

Joeman的反毒片已上架！涉毒或緩起訴附加條件　授權新北檢播放

土城男街頭殺妻與小姨子　立院推家暴受害人可收到加害人逼近警訊

京都搭計程車「被逼給零錢」　運將鎖門狂罵！台女嚇壞了

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

大陸熱門新聞

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網傻眼

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」

國台辦：檢舉「台獨打手」至今有上萬封線索　

金井正彰談話結束離開大陸外交部 陸官員雙手插口袋送客

女子在同事群「聊主管八卦」遭開除…結局反轉

陸司長手插口袋送客原因曝 簡短受訪稱：會談氣氛「嚴肅且不滿意」

八炯諷懸賞金少　國台辦：跳梁小丑將付出違法代價

河北清河沿村可「抽水吸金」引村民狂抽地下水 大戶年入百萬

傳美要求我鉅額投資　國台辦：台灣模式純屬「跪美模式」

聯合國安理會改革會議 陸代表傅聰：日本無資格要求入常

陸留學生畢業轉職當獵人 首獵熊子彈打光險成「最終戰」

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

更多熱門

相關新聞

聯合國安理會改革會議 陸代表傅聰：日本無資格要求入常

聯合國安理會改革會議 陸代表傅聰：日本無資格要求入常

聯合國今（19）日清晨舉行安理會改革問題會議，會中，大陸駐聯合國代表傅聰批評日本首相高市早苗近期發言，稱其言論構成挑釁、干涉中國內政，藉此強調日本無資格成為安理會常任理事國。傅聰表示，高市以「存亡危機事態」暗示日本或可援引集體自衛權介入台海，已嚴重違背一個中國原則與中日四個政治文件精神。

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

早稻田開鍘　中國留學生遭無限期停學

早稻田開鍘　中國留學生遭無限期停學

關鍵字：

熊災獵人日本留學生狩獵獵槍

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面