陸留學生畢業轉職當獵人　首獵熊子彈打光險成「最終戰」

▲留學生「道一」畢業後意外成為獵人，講述獵人與熊災的故事。（圖／翻攝每日人物社，下同）

記者魏有德／綜合報導

日本今（2025）年爆發近年最嚴重的熊災，多地山林與居民區皆傳出熊出沒事故。為控制熊害，各地方政府發出獵熊懸賞，也讓「獵人」這項傳統職業受到外界關注。一名在大阪獵友會執業的大陸留學生「道一」分享自己從留學轉行當獵人的經歷，包括首次出勤獵熊時子彈打光、差點遭攻擊的驚險場面。

《每日人物社》報導，最近這段時間，日本爆發熊災，根據日本環境省公佈的數據，2025年4月至9月，熊出沒事件達20792起，為過去5年最多，已有13人死亡，創下歷史最嚴重紀錄。跟往年不同的是，不僅山林及周邊地帶，連城市邊緣，一些住宅區裡都有了熊的身影。

為控制熊災，減少熊的數量，日本各地政府發了懸賞令，給出獎金，邀請獵人來獵熊。外界才發現，原來在高度現代化的日本，還保留有獵人這麼傳統的職業。

道一原赴日留學學習動畫，誤打誤撞接觸獵友會的招募資訊後加入，並接受為期數月的專業訓練，包括動物行為、陷阱製作、法律規範與槍械知識。他認為，疫情後大量高齡獵人過世或無法行動，使日本獵人數量驟減，也為今次的熊災埋下伏筆。

道一首次出勤獵熊時，與隊員在山中設置多組點位，由獵犬驅趕誘使「熊出沒」。因經驗不足，他在近距離開槍未命中，子彈打光後險些成為熊的目標，幸好同行獵人補槍擊斃熊，這才發現，朝他衝過來的熊已經距離自己僅10多公尺。

道一表示，日本獵人需加入獵友會並受法律嚴格管制，包含槍枝最多僅能上膛三發、不得在城市開槍等規定，導致近期熊頻繁闖入市區時，獵人與警方皆難以採取有效行動。他也提到，即使政府祭出獵熊補貼，但金額偏低，多數獵人仍主要依靠熊皮、熊肉等副產品販售維生。

據了解，在日本從事獵人一職需負擔高昂成本，包括多地獵區申請費用、訓練子彈費，以及一把動輒上百萬日元的獵槍。道一目前投入狩獵已逾七年，他形容這項工作既危險又專業，卻也是面對熊災時不可或缺的角色。