陸司長手插口袋送客原因曝　簡短受訪稱：會談氣氛「嚴肅且不滿意」

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（圖左）離開大陸外交部。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中日外交部司長級磋商結束後，北京場外的沉默互動與肢體語言成為外界觀察重點。大陸外交部亞洲司司長劉勁松在會後送客時神情嚴肅，雙手插在口袋，面對記者詢問也直言會面「當然不滿意」，並形容氣氛「嚴肅」。由於此次會面是日本首相高市早苗國會論述引發外交風波之際，雙方互動冷峻，展現出兩國仍持續緊張氛圍。

▲大陸外交部亞洲司司長劉勁松（右）。（圖／路透）

《上游新聞》報導，中日最新一輪磋商，11月18日臨別時，我外交部亞洲司司長劉勁松一臉嚴肅，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰一言未發而來，一言未發而走。

劉勁松在會後面對記者提問「今天會談您覺得滿意嗎？」時回應稱，「當然不滿意！」而記者追問，「氣氛怎麼樣？」劉勁松則回答，「嚴肅。」

值得注意的是，劉勁松與金井正彰步出外交部時，被媒體拍到雙手插在口袋，或者將手背在身後，和一貫的外交禮儀有極大出入。對於手插口袋的行為，劉勁松解釋道，「天冷，也不便握手！」間接揭示這場會面的尷尬氛圍。

對於這場會面，大陸外交部發言人毛寧表示，主要聚焦日本首相高市早苗近期涉台涉華言論，已向日方再次提出嚴正交涉，相關說法違反國際法與中日四個政治文件精神，嚴重損害雙邊政治基礎。