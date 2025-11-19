　
地方 地方焦點

太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺　南投地檢盼修法

▲詐騙受害女子應南投警方邀請出面分享血淚教訓。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲詐騙受害女子應南投警方邀請出面分享血淚教訓。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，還身心受創，但司法單位針對詐團懲處卻仍相對輕微、甚至交保輕縱，有受害南投民眾對此出面批評「猶如嘲諷被害人」。對此，南投地檢署回應，該署聲押詐欺嫌犯的比例近7成，但也認為有修法加嚴刑責的需要。

南投縣警察局18日下午在南投市半山夢工廠舉辦反詐記者會，邀請縣長許淑華、縣議員林儒暘、南投地檢署主任檢察官洪英丰，以及各宮廟及團體參加，藝人黑面（林郁順）也擔任反詐騙的代言人，更首度請到詐騙受害者和家屬各一人現身說法，分享血淚教訓、盼全民提高反詐意識。

▲領萬元小心被騙，藝人『黑面』代言反詐。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲詐騙受害人的丈夫出面說明詐團犯案過程和伎倆。

首先致詞的受害女子表示，詐團都洞悉一般人心理弱點，可能巧立公益、助人、指導投資等名目，她就在今年5月白沙屯媽遶境首度進入南投縣的「媽祖瘋」期間，於社群網站看到「致贈結緣品」的PO文，隨後加入群組，又經對方提議參與購買黃金、以投資獲利贊助公益基金會；但她於虛擬帳戶投入70萬元、系統顯示總數85萬元後，隨即又顯示「操作錯誤」、金額瞬間消失，讓她驚慌求助詢問，卻得到「再投20萬、就可匯還原本的70萬」的回應，才驚覺已遭詐。

受害女子坦承，其實遭詐期間曾遭警方、銀行行員阻止，但認為自己已觀望約2個月，發現不斷有群友分享捐出部分投資所得、讓弱勢族群實際改善生活的案例，讓她感覺其立意正面也正當合理，「應該不會被騙」，但只要問問身邊的人，甚至只要多打一通電話給警方，詢問是否為合法投資，就能守住血汗錢，否則只能自負後果。

受害女子也提及，前陣子太子集團詐騙案爆發，一名特助僅以15萬元交保，「看在我們被害人眼裡，真的是一種嘲諷！」詐團成員給司法單位15萬就能放出來，但像她這種普通上班族，被騙就得多花時間做兼職才能彌補遭詐的高額損失，有人更可能一輩子積蓄都消失於無形、想不開而尋短，她提醒社會大眾多一份警覺，莫讓辛苦賺來的錢被騙走。

▲南投地檢署主任檢察官洪英丰。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲南投地檢署主任檢察官洪英丰。

另一名半山夢工廠職員更哽咽淚訴其妻的遭詐「三部曲」：從剛開始單純想多賺錢貼補家用、於社群網站應徵家庭代工機會，加入LINE群組後卻因密切互動與對方成為「知心好友」，再被對方介紹從事另一份遠端工作、為私人公司做倉儲管理，也真的有薪水入帳，最後自稱該公司「執行長」即以企業轉型、增資募款、投報年利率15%等名義，讓其妻完全忘記求職的初衷，不但投入所有積蓄，跟娘家借錢、將保單贖回，還將結婚金飾全部典當套現，連續投入3筆現金、達137萬。

受害人丈夫表示，原本個性開朗的妻子發現遭詐後幾乎崩潰，氣若游絲地向他求救：「老公，救我...」，讓他心疼不已；他指出事後經查，許多詐騙過程都以USDT泰達幣做交易，金額匯入後3分鐘內即化作細小單元、流向世界各地，未即時得知或報案就追不回，而案件結束、悲慘故事卻還在繼續：夫婦倆借錢要還、每個月還要付3萬多房貸，金飾也無法贖回，太太還要定時到精神科回診。

洪英丰表示，除識詐、打詐、組詐，也要懲詐，希望能修法將刑責提高，而根據統計，南投地檢署偵查詐騙案件時聲押嫌犯比例達68%，為中部四縣市最高；許淑華也表示對遭詐民眾的慘境感同身受，因此鼓勵民眾踴躍舉發，如發現不法或感覺可疑，可撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

超壯「混血89」小網紅差點踹死人　8萬交保

綽號「英國」的楊男自稱經營自媒體維生，且自詡為「混血89」，協助友人討債，結果把人打到重傷昏迷。本案經中院審理後，原先已排定10月宣判，但地院昨日再開辯論,擇期宣判，另裁定楊男8萬交保限居。

太子集團涉詐洗錢　台灣有10家銀行往來、3家授信

「愧疚嗎」李威夫妻拒認罪11／25齊作證

央行下架詐騙訊息66件　多為販賣偽鈔、紀念幣

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

