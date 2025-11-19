太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺　南投地檢盼修法

▲詐騙受害女子應南投警方邀請出面分享血淚教訓。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，還身心受創，但司法單位針對詐團懲處卻仍相對輕微、甚至交保輕縱，有受害南投民眾對此出面批評「猶如嘲諷被害人」。對此，南投地檢署回應，該署聲押詐欺嫌犯的比例近7成，但也認為有修法加嚴刑責的需要。

南投縣警察局18日下午在南投市半山夢工廠舉辦反詐記者會，邀請縣長許淑華、縣議員林儒暘、南投地檢署主任檢察官洪英丰，以及各宮廟及團體參加，藝人黑面（林郁順）也擔任反詐騙的代言人，更首度請到詐騙受害者和家屬各一人現身說法，分享血淚教訓、盼全民提高反詐意識。

▲詐騙受害人的丈夫出面說明詐團犯案過程和伎倆。

首先致詞的受害女子表示，詐團都洞悉一般人心理弱點，可能巧立公益、助人、指導投資等名目，她就在今年5月白沙屯媽遶境首度進入南投縣的「媽祖瘋」期間，於社群網站看到「致贈結緣品」的PO文，隨後加入群組，又經對方提議參與購買黃金、以投資獲利贊助公益基金會；但她於虛擬帳戶投入70萬元、系統顯示總數85萬元後，隨即又顯示「操作錯誤」、金額瞬間消失，讓她驚慌求助詢問，卻得到「再投20萬、就可匯還原本的70萬」的回應，才驚覺已遭詐。

受害女子坦承，其實遭詐期間曾遭警方、銀行行員阻止，但認為自己已觀望約2個月，發現不斷有群友分享捐出部分投資所得、讓弱勢族群實際改善生活的案例，讓她感覺其立意正面也正當合理，「應該不會被騙」，但只要問問身邊的人，甚至只要多打一通電話給警方，詢問是否為合法投資，就能守住血汗錢，否則只能自負後果。

受害女子也提及，前陣子太子集團詐騙案爆發，一名特助僅以15萬元交保，「看在我們被害人眼裡，真的是一種嘲諷！」詐團成員給司法單位15萬就能放出來，但像她這種普通上班族，被騙就得多花時間做兼職才能彌補遭詐的高額損失，有人更可能一輩子積蓄都消失於無形、想不開而尋短，她提醒社會大眾多一份警覺，莫讓辛苦賺來的錢被騙走。

▲南投地檢署主任檢察官洪英丰。



另一名半山夢工廠職員更哽咽淚訴其妻的遭詐「三部曲」：從剛開始單純想多賺錢貼補家用、於社群網站應徵家庭代工機會，加入LINE群組後卻因密切互動與對方成為「知心好友」，再被對方介紹從事另一份遠端工作、為私人公司做倉儲管理，也真的有薪水入帳，最後自稱該公司「執行長」即以企業轉型、增資募款、投報年利率15%等名義，讓其妻完全忘記求職的初衷，不但投入所有積蓄，跟娘家借錢、將保單贖回，還將結婚金飾全部典當套現，連續投入3筆現金、達137萬。

受害人丈夫表示，原本個性開朗的妻子發現遭詐後幾乎崩潰，氣若游絲地向他求救：「老公，救我...」，讓他心疼不已；他指出事後經查，許多詐騙過程都以USDT泰達幣做交易，金額匯入後3分鐘內即化作細小單元、流向世界各地，未即時得知或報案就追不回，而案件結束、悲慘故事卻還在繼續：夫婦倆借錢要還、每個月還要付3萬多房貸，金飾也無法贖回，太太還要定時到精神科回診。

洪英丰表示，除識詐、打詐、組詐，也要懲詐，希望能修法將刑責提高，而根據統計，南投地檢署偵查詐騙案件時聲押嫌犯比例達68%，為中部四縣市最高；許淑華也表示對遭詐民眾的慘境感同身受，因此鼓勵民眾踴躍舉發，如發現不法或感覺可疑，可撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助。