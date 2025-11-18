　
社會 社會焦點 保障人權

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理佛學作家王薀領導的宗教團體涉犯精舍命案，今（18日）開庭傳喚13名被告勘驗被害人蔡女遭虐昏、被拖到屋外淋雨垂死畫面，蔡女家屬當庭崩潰痛哭，同案被告藝人李威與妻子開完庭分頭走，不回應媒體詢問「覺得愧疚嗎」，夫妻倆訂於下周二（25日）轉為證人出庭應訊。

▲▼台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，被告王薀（王江鎮）與3核心女信徒游秀鈴、梁碧茵及幹子昀還押，藝人李威與妻子簡瑀家分頭走，不回應媒體詢問「覺得愧疚嗎」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，被告王薀（王江鎮）還押。（圖／記者黃哲民攝）

北院從今天起到今年（2025年）底，排定每周二全天密集審理本案，今上午勘驗蔡女赴「死亡研討」出事後，現場屋外的街道監視畫面，只見凌晨2點多，蔡女在颱風夜的風雨裡，被數人拖到路邊，躺在地上沒動靜，在場幾名信徒自顧自撐傘，有人用傘戳蔡女，用腳踢蔡女試探。

▲▼台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，被告王薀（王江鎮）與3核心女信徒游秀鈴、梁碧茵及幹子昀還押，藝人李威與妻子簡瑀家分頭走，不回應媒體詢問「覺得愧疚嗎」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，涉案女信徒游秀鈴還押。（圖／記者黃哲民攝）

蔡女淋雨約8分鐘被拖回屋內，隨即又被帶出來放上推車，用膠帶固定蓋上透明雨衣推走。蔡女家屬看到畫面，當庭崩潰痛哭，被扶到庭外仍無法平息，控訴「太慘了！為什麼要弄到死為止！」被記者詢問時，家屬泣訴蔡女個子嬌小，「10幾個人對付她，叫她怎麼招架？我看這影片好像看到剴剴（另案遭虐死男童）一樣！」

下午庭訊由來台向王薀學佛的愛爾蘭男子施惟哲（Syed）作證，他中文相當流利，遇到不易口語形容的中文概念，可說英語由身旁翻譯表達，對於檢方主張蔡女赴「死亡研討」時，已因遭逼頻繁做五體投地大禮拜而眼、額瘀傷，施男自稱「我也有做大禮拜，太用力也會瘀傷」。

▲▼台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，被告王薀（王江鎮）與3核心女信徒游秀鈴、梁碧茵及幹子昀還押，藝人李威與妻子簡瑀家分頭走，不回應媒體詢問「覺得愧疚嗎」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，涉案女信徒梁碧茵（左）、幹子昀（右）還押。（圖／記者黃哲民攝）

施男說做大禮拜是化解前世今生業障，他自願做，沒看過蔡女被逼做，他在精舍值班，會聽見蔡女做大禮拜的跪地、磕頭聲響，他參與團體內的「研討」不會責罵體罰，而是分享讀書與佛法、反省自己。

施男說蔡女出事當天凌晨被送回所住精舍，他在精舍值班熟睡，被叫醒幫扶蔡女回房，惺忪間沒注意蔡女衣著、外表有無濕漉漉、是否貼著膠帶，僅納悶蔡女怎麼不出力、把全身重量壓在他身上，是不是假裝的。

後來他覺得不對勁，很快又去察看，發現蔡女似乎沒有生命跡象，在場住持吳慧珠不會急救，他急忙為蔡女做CPR，公訴檢察官問他為何不叫救護車，施說「我的義務是做CPR，專注這件事，沒多問別的」。經辯方發問，施男「想起來」，住持有幫蔡女做口對口人工呼吸。

檢方認為施男語多保留，不斷提示證據要他「想清楚再講」、「不是挖坑給你跳，是喚醒記憶」，施說事後努力恢復正常生活、不回想這件事，很多細節記不清，有些回答是他推論，檢方要他作證別推論，施說不能推論，就只能說不記得，檢方立刻追問「那你的推論是什麼？」

▲▼台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，被告王薀（王江鎮）與3核心女信徒游秀鈴、梁碧茵及幹子昀還押，藝人李威與妻子簡瑀家分頭走，不回應媒體詢問「覺得愧疚嗎」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理北市精舍命案，涉案藝人李威（後）與妻子簡瑀家分頭走，靠律師擋駕，不回應媒體詢問「覺得愧疚嗎」。（圖／記者黃哲民攝）

法庭內傳出陣陣笑聲，辯方也異議不應要求證人臆測、藉此解圍，但檢方狀似無厘頭、卻是刻意打亂施男心防，以便講清楚疑點，檢方最後認為施男證詞諸多模糊之處、不足採信，審判長再問一次為何當下不將蔡女送醫急救，施說「這是個好問題，但我沒有好答案」。

王薀與3名核心女信徒開完庭還押，其餘被告在夜色中鳥獸散，李威和妻子簡瑀家分頭走，被媒體包圍追問今出庭後「覺得愧疚嗎」，李威靠律師擋駕不回應，他在偵查中認罪獲檢方建請法院減刑或免刑，但上月（10月）出庭改採無罪答辯，聲稱沒附和叫罵或傷害蔡女，因同情蔡女，才喊話「說對不起，事情就可以結束」。

▲▼台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，被告王薀（王江鎮）與3核心女信徒游秀鈴、梁碧茵及幹子昀還押，藝人李威與妻子簡瑀家分頭走，不回應媒體詢問「覺得愧疚嗎」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理北市精舍命案，18日開庭後，與藝人丈夫李威共同涉案的簡瑀家，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

王薀（本名王江鎮）領導的宗教團體信徒眾多，包括高階白領菁英，也有外籍修行者，追隨王薀習佛20多年的50多歲退休會計蔡女，因記帳出錯害王薀損失數百萬元，加上拒絕剃度出家，去年（2025年）5月間連續多日被信徒公審，每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔。

檢方起訴指稱，去年7月23日深夜10點多，蔡女從平日居住的北市瑞安街精舍，被叫到附近1家「水月草堂」茶館內，遭李威夫妻等10多名信徒以「研討」之名集體批鬥，不停起身 、下跪，外加拖拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，隔天（24日）凌晨1點多昏迷。

▲▼北院傳喚藝人李威等精舍命案被告。（圖／記者湯興漢攝）

▲北市精舍命案涉案住持吳慧珠（右）。（圖／記者湯興漢攝）

王薀在蔡女倒地前已先離開現場，信徒合力將蔡女用膠帶固定在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中由精舍住持吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源推回精舍，上午10點多發現蔡女斷氣，報案謊稱不明原因死亡。

警方見蔡女遺體滿布嚇人瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出這起精舍命案，今年（2025年）3月依傷害致死、強制等罪嫌起訴13人，王薀與3名核心信徒「讀書會師姐」幹子昀（幹做姓氏時讀音同韓）、梁碧茵與游秀鈴至今在押。

11/16 全台詐欺最新數據

