地方 地方焦點

郵局眼尖通報　關警即時攔阻「美女交友騙局」　

▲郵局眼尖通報關警攔阻「美女交友騙局」。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲郵局眼尖通報關警攔阻「美女交友騙局」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局19日表示，關山聯合所警員余剛於上午10時許成功攔阻一起以「網路交友」為名的詐騙案件，協助一名58歲陳姓男子遠離愛情詐騙陷阱，避免辛苦積蓄遭詐騙集團侵吞。

陳男日前在網路社群結識一名以年輕貌美女子為大頭貼的帳號，雙方透過通訊軟體頻繁互動。該女子以甜言蜜語、關切問候迅速拉近距離，讓陳男逐漸卸下戒心，深陷虛構的「愛情幻想」。

據了解，雙方認識約兩週後，該女子突然以「若想更進一步交往」為由，要求陳男須「匯款3,000元加入會員」才能繼續聊天。陳男信以為真，隨即前往郵局準備依指示匯款。
所幸，辦理過程中郵局行員敏銳察覺陳男神情緊張、不斷查看手機，懷疑可能遭遇詐騙，立即通報警方到場關懷。

員警到場後先安撫陳男情緒，再帶返所耐心說明網路交友詐騙常見手法與風險。經一一比對解說，陳男這才驚覺自己差點被假冒美女利用情感誘騙，與受害僅一步之差。他對警方與郵局行員的即時協助深表感謝，慶幸自己的辛苦錢得以保住。

警方指出，詐騙集團常利用網路匿名特性，盜用照片、偽裝身分營造親密互動，再以「會員費」、「認證費」、「保證金」等名義要求小額匯款，藉此降低被害人戒心，後續再進行更大金額詐騙。提醒民眾切勿輕信網路陌生人，更不要依照指示匯款或透露個人資料。

關山分局呼籲，若在網路交友過程中出現金錢要求或任何疑點，一定要保持冷靜，多與親友討論，也可撥打165反詐騙專線、110報案，或就近向派出所求助。警方將提供即時協助，共同守護民眾財產安全，避免落入詐騙陷阱。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

普發現金領取期間　東警啟動強化巡守勤務　

普發現金領取期間　東警啟動強化巡守勤務　

因應普發現金開放以 ATM 與郵局領取，金融機構及提款據點人潮明顯增加。台東警察分局為維護領現期間治安與詐騙防制工作，即日起啟動強化巡守勤務，全力確保民眾交易環境安全順暢。

太麻里警強化反詐+宣導交通安全

太麻里警強化反詐+宣導交通安全

扶輪社捐贈設備　助創世台東院提升照護品質

扶輪社捐贈設備　助創世台東院提升照護品質

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

央行下架詐騙訊息66件　多為販賣偽鈔、紀念幣

央行下架詐騙訊息66件　多為販賣偽鈔、紀念幣

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

