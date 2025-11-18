台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說　100%台企業界挺兩岸不能斷

▲ 宋濤會見苗豐強一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦主任宋濤今（18日）在北京釣魚台賓館會見聯華神通集團董事長苗豐強一行。宋濤再次指出「九二共識」是兩岸和平與共同發展的關鍵方向，高度讚賞台商對深化交流合作已有高度共識。苗豐強更表示，台灣企業界「幾乎100％」認為兩岸交往不能中斷，企業家要大方說出來「九二共識」，強調唯有在這個基礎上，才能維持兩岸和平與穩定發展。

宋濤今天會見苗豐強一行，大陸方面則由國台辦交流局局長王冰、新聞局局長陳斌華、經濟局局長彭慶恩與經濟局副局長涂雄等人陪同出席；台灣出席人士包括聯華實業投資控股公司副董事長苗豐盛、敏實集團董事會主席秦榮華、福建古雷石化有限公司董事長吳亦圭、雲南台商協會會長彭勤臻，以及台灣金融界資深人士、曾任中華開發工業銀行董事長兼總經理的胡定吾等人出席。

▲ 大陸國台辦主任宋濤重申「九二共識」是兩岸和平關鍵。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先表示，與會多位台灣企業家都是「老朋友」，多次見面仍感到十分高興。他高度讚賞台商長期堅持「九二共識」、反對「台獨」，持續推動兩岸交流合作與融合發展，對兩岸和平穩定作出重要貢獻。

宋濤說，「堅持九二共識、反對台獨，台海就和平穩定；反之則動蕩不安，台灣同胞的福祉也會受到損害。」兩岸要發展經濟，改善民生和平穩定的環境是非常重要的一個重要的基礎。

面對當前安全情勢複雜的台海局勢，宋濤指出，兩岸同胞「都是中國人」，更應加強交流合作、深化融合發展，共同壯大中華民族的經濟實力，拓展兩岸共同利益，並進一步促進同胞交往交融，為和平發展奠定更堅實的基礎。

他提到，中共二十屆四中全會甫通過「十五五」規劃建議，隨著規劃落實，大陸在經濟、科技、國防與綜合國力各方面都將再上新台階，國際影響力持續增強，不但將為兩岸經濟合作創造更多增長點，也為台胞在大陸的發展提供更多機遇與更廣闊的舞台。他說，大陸始終敞開胸懷，歡迎台商台企來投資興業，與大陸共享中國式現代化的發展成果。

宋濤說，「希望廣大台胞把握機遇，共同把兩岸中國人共同的家園守護好、建設好、發展好，讓生活更加美好，攜手書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。」

宋濤最後強調，企業家在兩岸融合發展中扮演非常關鍵的角色，「兩邊企業界要團結起來，共同壯大中華民族的經濟。」他也表示，希望聽取台商更多建議。

▲ 苗豐強指出「九二共識」是維持兩岸和平發展關鍵，台灣企業界應該大聲說出來 。（圖／記者任以芳攝）

苗豐強致詞時表示，過去很長一段時間兩岸情勢波動較多。他也向宋濤及國台辦各部門表達深深謝意，指出多年來台商在各地遇到問題，國台辦對於台商企業照顧服務非常多，解決了蠻多的事情。

他強調，企業界對兩岸交流的重要性已有高度共識，「我們企業界幾乎可以說100％認為，兩岸交往不能斷絕。」他指出，在「九二共識」基礎上，才能維持兩岸和平與共同發展。

苗豐強指出，不只是台灣產業界、企業界普遍且明確想法。他提到，光是工總就有158個產業在大陸投資多年，證明兩岸經貿往來深厚穩定，「應該把這件事情大方講出來」，並且認同宋濤所說，「九二共識」就是最好的交談跟兩岸和平方向。

他強調，「兩岸一家親」也是企業界願意扮演平台與橋梁角色，可以做的更多一些，讓更多企業在國台辦的照顧與服務，進一步推動更多合作。

▼宋濤會見苗豐強一行，都是台灣工商界、台商重要企業代表 。（圖／記者任以芳攝）