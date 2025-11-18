　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說　100%台企業界挺兩岸不能斷

▲▼ 宋濤會見 苗豐強聯華神通集團董事長 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋濤會見苗豐強一行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦主任宋濤今（18日）在北京釣魚台賓館會見聯華神通集團董事長苗豐強一行。宋濤再次指出「九二共識」是兩岸和平與共同發展的關鍵方向，高度讚賞台商對深化交流合作已有高度共識。苗豐強更表示，台灣企業界「幾乎100％」認為兩岸交往不能中斷，企業家要大方說出來「九二共識」，強調唯有在這個基礎上，才能維持兩岸和平與穩定發展。

宋濤今天會見苗豐強一行，大陸方面則由國台辦交流局局長王冰、新聞局局長陳斌華、經濟局局長彭慶恩與經濟局副局長涂雄等人陪同出席；台灣出席人士包括聯華實業投資控股公司副董事長苗豐盛、敏實集團董事會主席秦榮華、福建古雷石化有限公司董事長吳亦圭、雲南台商協會會長彭勤臻，以及台灣金融界資深人士、曾任中華開發工業銀行董事長兼總經理的胡定吾等人出席。

▲▼ 宋濤會見 苗豐強聯華神通集團董事長 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦主任宋濤重申「九二共識」是兩岸和平關鍵。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先表示，與會多位台灣企業家都是「老朋友」，多次見面仍感到十分高興。他高度讚賞台商長期堅持「九二共識」、反對「台獨」，持續推動兩岸交流合作與融合發展，對兩岸和平穩定作出重要貢獻。

宋濤說，「堅持九二共識、反對台獨，台海就和平穩定；反之則動蕩不安，台灣同胞的福祉也會受到損害。」兩岸要發展經濟，改善民生和平穩定的環境是非常重要的一個重要的基礎。

面對當前安全情勢複雜的台海局勢，宋濤指出，兩岸同胞「都是中國人」，更應加強交流合作、深化融合發展，共同壯大中華民族的經濟實力，拓展兩岸共同利益，並進一步促進同胞交往交融，為和平發展奠定更堅實的基礎。

他提到，中共二十屆四中全會甫通過「十五五」規劃建議，隨著規劃落實，大陸在經濟、科技、國防與綜合國力各方面都將再上新台階，國際影響力持續增強，不但將為兩岸經濟合作創造更多增長點，也為台胞在大陸的發展提供更多機遇與更廣闊的舞台。他說，大陸始終敞開胸懷，歡迎台商台企來投資興業，與大陸共享中國式現代化的發展成果。

宋濤說，「希望廣大台胞把握機遇，共同把兩岸中國人共同的家園守護好、建設好、發展好，讓生活更加美好，攜手書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。」

宋濤最後強調，企業家在兩岸融合發展中扮演非常關鍵的角色，「兩邊企業界要團結起來，共同壯大中華民族的經濟。」他也表示，希望聽取台商更多建議。

▲▼ 宋濤會見苗豐強 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 苗豐強指出「九二共識」是維持兩岸和平發展關鍵，台灣企業界應該大聲說出來 。（圖／記者任以芳攝）

苗豐強致詞時表示，過去很長一段時間兩岸情勢波動較多。他也向宋濤及國台辦各部門表達深深謝意，指出多年來台商在各地遇到問題，國台辦對於台商企業照顧服務非常多，解決了蠻多的事情。

他強調，企業界對兩岸交流的重要性已有高度共識，「我們企業界幾乎可以說100％認為，兩岸交往不能斷絕。」他指出，在「九二共識」基礎上，才能維持兩岸和平與共同發展。

苗豐強指出，不只是台灣產業界、企業界普遍且明確想法。他提到，光是工總就有158個產業在大陸投資多年，證明兩岸經貿往來深厚穩定，「應該把這件事情大方講出來」，並且認同宋濤所說，「九二共識」就是最好的交談跟兩岸和平方向。

他強調，「兩岸一家親」也是企業界願意扮演平台與橋梁角色，可以做的更多一些，讓更多企業在國台辦的照顧與服務，進一步推動更多合作。

▼宋濤會見苗豐強一行，都是台灣工商界、台商重要企業代表 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 宋濤會見 苗豐強聯華神通集團董事長 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園男「睡醒心情不好」把老婆活活打死
名模吞億元善款　無法交保暴哭！男友心疼看整場
川普空軍一號上嗆女記者：閉嘴，小豬
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說　100%台企業界挺兩岸不能斷

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

女子在同事群裡「聊主管八卦」慘遭開除　公司怒稱：惡意造謠

中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論

金井正彰談話結束離開大陸外交部　陸官員雙手插口袋送客

《鬼滅：無限城》陸票房大跌　陸媒批：高市早苗粗暴干涉內政

陸女子網購玩偶一拆驚覺「眼睛有針孔」　商家辯：混搭發貨沒注意

陸10航司赴日機票免費退　退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

訴說70年遷臺記憶思鄉情　「我家的兩岸故事」山東特展至明年3月　

44歲張玲玲當選聯合國上訴法庭法官　擁15年大陸最高院高級法官資歷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說　100%台企業界挺兩岸不能斷

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

女子在同事群裡「聊主管八卦」慘遭開除　公司怒稱：惡意造謠

中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論

金井正彰談話結束離開大陸外交部　陸官員雙手插口袋送客

《鬼滅：無限城》陸票房大跌　陸媒批：高市早苗粗暴干涉內政

陸女子網購玩偶一拆驚覺「眼睛有針孔」　商家辯：混搭發貨沒注意

陸10航司赴日機票免費退　退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

訴說70年遷臺記憶思鄉情　「我家的兩岸故事」山東特展至明年3月　

44歲張玲玲當選聯合國上訴法庭法官　擁15年大陸最高院高級法官資歷

高雄「TWICE燈光文字秀」今晚點亮　網友：之後會不會真的有水舞

虎科大45週年校慶！「虎尾潮」啟用　AI新秀亮相展現大學能量

對比前基隆市府7人借調模式　呂謦煒：現行做法完全延續無增支

那英、庾澄慶都大讚！　陳佩賢登上大陸節目爆紅

方馨剃光頭被疑造假！　「髮際邊緣有皺摺」本尊無奈揭真相

洪佩瑜為這首歌崩潰痛哭「還要求清場」：情緒被無限放大

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

大陸熱門新聞

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」

中日關係緊張！多部「日本電影」突宣布從中國撤檔

內蒙古躺平大賽　他撐33小時35分奪冠

《鬼滅》陸票房大跌　陸媒：日相粗暴干涉內政

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網傻眼

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

王世堅金句排滿軍艦甲板！解放軍2千學員集體致敬

金井正彰談話結束離開大陸外交部 陸官員雙手插口袋送客

中日官員磋商無進展 陸外交部：敦促日方收回錯誤言論

陸國防部：美國立即停止惡劣行徑

陸10航司赴日機票免費退 退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

陸女子網購玩偶一拆驚覺「眼睛有針孔」 商家辯：混搭發貨沒注意

才剛喊「暫勿前往日本」！《鬼滅之刃無限城》票房3天飆破3億人民幣

更多熱門

相關新聞

雙城論壇又有變數？　蔣萬安：沒必要那麼複雜

雙城論壇又有變數？　蔣萬安：沒必要那麼複雜

國民黨主席鄭麗文走馬上任後，副主席張榮恭昨赴大陸與中共中央台辦主任宋濤會談，並會見上海市委書記陳吉寧，不過，昨晚卻傳出陸委會展開反制，擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，原預定12月舉辦的雙城論壇又產生變數。台北市長蔣萬安今（15日）受訪時表示，兩座城市行之多年的交流，沒必要這麼複雜。

張榮恭會見宋濤重申「原汁原味九二共識」

張榮恭會見宋濤重申「原汁原味九二共識」

宋濤會見張榮恭強調「九二共識」重要性

宋濤會見張榮恭強調「九二共識」重要性

沈有忠：九二共識成中共宣傳工具

沈有忠：九二共識成中共宣傳工具

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

關鍵字：

宋濤苗豐強九二共識

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面