海警巡防釣魚台356天破紀錄　陸國防部稱要防止「軍國主義」借屍還魂

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國防部發言人張曉剛今（8）日針對中日關係及南海問題回應外界疑問。張曉剛表示，2025年海警在釣魚台及其相關海域巡航執法天數達356天，超越前一年的355天，創下歷史新高，此外，張曉剛也在回應日本近期軍事相關動向時，要求國際社會警惕軍國主義思維再度抬頭，並避免破壞地區和平穩定。

▲大陸海警船於釣魚台附近巡航。（資料圖／CFP）

張曉剛表示，釣魚島（釣魚台，下同）及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警依法在相關海域巡航執法，屬於「守海護疆」的正當行為，無需外界過度解讀，「敦促日方謹言慎行，不要採取任何可能導致局勢升溫的舉動，否則只會自食其果。」

對於日本政府官員近期關於「不排除擁核可能性」及採購核潛艦的相關論述，再加上日本政府擬擴大對東南亞國家提供軍事裝備與物資的計畫，張曉剛回應稱，國際社會、特別是東南亞國家，對日本安全政策走向已多有質疑。

張曉剛表示，「日方不但不反省收斂，反而編造各種藉口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽地出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，更加暴露出日本右翼勢力推動再軍事化、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。」

張曉剛強調，「所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。」