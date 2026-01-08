　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海警巡防釣魚台356天破紀錄　陸國防部稱要防止「軍國主義」借屍還魂

▲▼大陸國防部發言人張曉剛。20251225（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國防部發言人張曉剛。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國防部發言人張曉剛今（8）日針對中日關係及南海問題回應外界疑問。張曉剛表示，2025年海警在釣魚台及其相關海域巡航執法天數達356天，超越前一年的355天，創下歷史新高，此外，張曉剛也在回應日本近期軍事相關動向時，要求國際社會警惕軍國主義思維再度抬頭，並避免破壞地區和平穩定。

▲中國海警船於釣魚台附近巡航。（圖／CFP）

▲大陸海警船於釣魚台附近巡航。（資料圖／CFP）

張曉剛表示，釣魚島（釣魚台，下同）及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警依法在相關海域巡航執法，屬於「守海護疆」的正當行為，無需外界過度解讀，「敦促日方謹言慎行，不要採取任何可能導致局勢升溫的舉動，否則只會自食其果。」

對於日本政府官員近期關於「不排除擁核可能性」及採購核潛艦的相關論述，再加上日本政府擬擴大對東南亞國家提供軍事裝備與物資的計畫，張曉剛回應稱，國際社會、特別是東南亞國家，對日本安全政策走向已多有質疑。

張曉剛表示，「日方不但不反省收斂，反而編造各種藉口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽地出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，更加暴露出日本右翼勢力推動再軍事化、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。」

張曉剛強調，「所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

陸首座海上可回收火箭基地動工　發豪語成本對標XSpace...年產25發

陸國內機票大跳水！廣州飛上海1.1折百元價　網直呼：比高鐵便宜

海警巡防釣魚台356天破紀錄　陸國防部稱要防止「軍國主義」借屍還魂

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

委內瑞拉局勢丕變　北京學者：中國會「採取行動」捍衛經濟利益

男子主動辭職「157萬年終全泡湯」　網指1點：很不合理應要給

陸委會：中共恐介入11月地方選舉　2026持續對台施壓脅迫

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回中國

大陸推擴大內需　官方學者提解藥：增加服務業比重

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

陸首座海上可回收火箭基地動工　發豪語成本對標XSpace...年產25發

陸國內機票大跳水！廣州飛上海1.1折百元價　網直呼：比高鐵便宜

海警巡防釣魚台356天破紀錄　陸國防部稱要防止「軍國主義」借屍還魂

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款

美媒分析鄭宗哲定位　40人名單邊緣、需等傷兵機會

黑熊「黑輪」雙腳走路、亞洲蹲根本工讀生　網笑：你這樣不像熊喔

假代辦國民年金是詐騙　台東成功分局籲民眾勿交付個資

【令F-16停飛】搜救辛柏毅！ 督察長哽咽：望全台祈福

大陸熱門新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸男飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢 夜間關爐省錢只能靠電熱毯

更多熱門

相關新聞

新年第一「鮪」後續的傳奇故事

新年第一「鮪」後續的傳奇故事

不知各位有否注意到，幾天前一家經營連鎖壽司的《喜代村》社長木村清，以 5 億 1030 萬標下「初競拍」的最大黑鮪魚。根據官方記錄，這個價格大幅更新來自 1999 年的 3 億 3360 萬。經過計算，也創下每公斤要價 210 萬，「一貫」高達 7 萬以上的天價壽司。

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警

網購買到「假日本感冒藥」　林氏璧給5提醒

網購買到「假日本感冒藥」　林氏璧給5提醒

別只掛Labubu　外媒揭「2026爆紅神物」是它

別只掛Labubu　外媒揭「2026爆紅神物」是它

日本外籍詐騙激增　台馬免簽快閃洗錢

日本外籍詐騙激增　台馬免簽快閃洗錢

關鍵字：

釣魚台海警巡航日本軍事軍國主義

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面