　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳21日舉行國際記者會，面對五花八門的問題黃仁勳都耐心以對。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳在今年5月宣布海外總部將落腳台北市的北投士林科技園區，掀起各界關注。輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人今下午正式拜會台北市長蔣萬安，並代表黃仁勳執行長親向市長遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地台北的踏出關鍵一步。

北市府晚間透過新聞稿表示，市長蔣萬安熱情歡迎Scott Ekman一行人，稱他們的到來如同久違的加州陽光；輝達方則向市府表示由衷的感謝。Ekman副總裁表示，很感謝市府的每位關鍵人物，在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。他也表示接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

輝達表示，預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。

對此，蔣萬安說，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

會面尾聲，蔣萬安向Ekman副總裁一行致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman副總裁則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安市長期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，「Bye and see you soon!」（很快再相見）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園男「睡醒心情不好」把老婆活活打死
名模吞億元善款　無法交保暴哭！男友心疼看整場
川普空軍一號上嗆女記者：閉嘴，小豬
陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！親向本人道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

批政院財劃法資訊不清　新北市府：像面試老板不談薪水

白恐受難者質疑：鄭麗文既祭拜匪諜　何不順勢拆掉蔣中正銅像？

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

民進黨備戰2026！高雄議員7選區提名席次公布　4個選區待整合

新光三越氣爆5死38傷　監院要台中市府檢討改進：欠缺警覺性敏感度

怕輪椅壓壞地板！運動場館拒身障者入場　綠委要運動部補缺口

谷立言、蔡英文美商會同框　AIT：專注支持台灣「以實力求和平」

《經濟學人》批「台灣病」　李淳：不是病！台灣經濟表現佳是勳章

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

批政院財劃法資訊不清　新北市府：像面試老板不談薪水

白恐受難者質疑：鄭麗文既祭拜匪諜　何不順勢拆掉蔣中正銅像？

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

民進黨備戰2026！高雄議員7選區提名席次公布　4個選區待整合

新光三越氣爆5死38傷　監院要台中市府檢討改進：欠缺警覺性敏感度

怕輪椅壓壞地板！運動場館拒身障者入場　綠委要運動部補缺口

谷立言、蔡英文美商會同框　AIT：專注支持台灣「以實力求和平」

《經濟學人》批「台灣病」　李淳：不是病！台灣經濟表現佳是勳章

高雄「TWICE燈光文字秀」今晚點亮　網友：之後會不會真的有水舞

虎科大45週年校慶！「虎尾潮」啟用　AI新秀亮相展現大學能量

對比前基隆市府7人借調模式　呂謦煒：現行做法完全延續無增支

那英、庾澄慶都大讚！　陳佩賢登上大陸節目爆紅

方馨剃光頭被疑造假！　「髮際邊緣有皺摺」本尊無奈揭真相

洪佩瑜為這首歌崩潰痛哭「還要求清場」：情緒被無限放大

彰化毒蛋延燒到新北　1萬顆遭轉售、5400顆已銷毀

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

【太晚接小孩的下場】 女兒戲劇性演出：明天沒法上課了！

政治熱門新聞

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

蕭旭岑：一國兩區才能讓兩岸有共同政治基礎

傅崐萁、卓榮泰質詢談財劃法激烈互嗆　韓國瑜急喊：深呼吸喝口水

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

台灣民意民調／政黨傾向綠31.1%、藍25.8%、白14.7%

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

台灣史上首次　將發數百萬份民防手冊

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

月世界遭狂倒垃圾！謝龍介喊話黃偉哲查明

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

更多熱門

相關新聞

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

國民黨有四顆蘋果　民進黨只有一顆芭樂

若以水果為喻，國民黨眼前擺著四顆蘋果：韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安、鄭麗文。大小不同、成熟度各異，卻都具備被挑選、被期待的潛力。民進黨手上則僅剩一顆芭樂：賴清德。他目前還獨自承擔全黨的命運。這種對照，不僅突顯了兩黨政治能量的消長，也映照出2028年政權興衰的結構性徵兆

新壽別再拗！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

新壽別再拗！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

吳興二期整宅都更案開工　許淑華：繼續監督工程

吳興二期整宅都更案開工　許淑華：繼續監督工程

雙城論壇又有變數？　蔣萬安：沒必要那麼複雜

雙城論壇又有變數？　蔣萬安：沒必要那麼複雜

關鍵字：

蔣萬安台北市北士科

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面