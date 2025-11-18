　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽別再拗 ！輝達本周帶投資意向書拜會蔣萬安　就是要T17、18蓋總部

▲▼台北市議會民委會考察北士科-北士科，T17T18。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議會民委會考察北士科T17、18基地。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達海外總部確定落腳T17、18，但北市府、新壽雙方至今仍未簽解約協議書，今（18日）傳出新壽要求，T17、18一定給輝達，若無，市府必須把土地再還他們。對此，北市地政局長王瑞雲透露，輝達的全球不動產副總裁本周會帶投資意向書拜會市長，裡面有兩個重點，第一，要取得T17、18的地上權蓋全球海外企業總部；第二，希望市政府協助儘速完成都市計劃變更與簽約，「這意向非常明確」。

北市議會民政委員會今考察北士科T17、18基地。針對新壽稱要確定土地給輝達後才願簽解約，許淑華直言，「我們也不能接受」，坦白講，這個案子從頭到尾因為涉及國家利益問題、國家發展，「給輝達應該是沒有太多問題，為何還在這時候要談這問題？甚至拿來當合約的附帶條件？這根本多此一舉」。

▲▼台北市議會民委會考察北士科-北士科，T17T18。（圖／記者周宸亘攝）

▲北市地政局長王瑞雲（左起），議員顏若芳、鍾佩玲、許淑華、林珍羽、何孟樺、徐立信。（圖／記者周宸亘攝）

許淑華喊話，請新壽大人有大量，趕緊把合約解約的部分簽訂，因為市府在等待合約簽訂，後續北市府、輝達還有很多行政程序要處理，包括道路要合併等。除了整地問題外，還要提供交維計劃、涉及水土保持及蓄水、排水的水工計畫，接下來都是很重要問題。

另外，許淑華提到，還有用電的部分，洲美國小預定地旁邊有一塊地會設置變電所，應付AI產業的用電，目前市政府也在跟台電他協調要加設變電所進行配電工作。

▲▼台北市議會民委會考察北士科-北士科，T17T18。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議會民政委員會考察北士科。（圖／記者周宸亘攝）

「這茲事體大，今天新壽還在提說如果這塊地未來不是給輝達用，那他要收回，這根本就是脫褲子放屁的問題。」許淑華認為，希望在這個禮拜，希望新壽大人有大量，趕緊簽解約、談好合意解約方式，不要在這地方做垂死掙扎，盡量符合國人的期待，「最後一哩路了，請新壽配合大家的期待」。

地政局長王瑞雲說，有關都市計畫啟動的前置作業市府已經開始做了，「跟新壽有沒有完成解約沒有關係，前置作業都已經開始做了」；另外，道路的部分有跟輝達談，這部分輝達尊重市府的規劃，「沒有要求道路廢止後，所有土地要全部納入，但細節涉及都市計劃變更，還要討論一下，但是有共識的」。

至於輝達的「投資意向書」部分，王瑞雲指出，輝達全球的不動產副總裁本周會到台北市拜會市長，會帶投資意向書來。裡面有兩個重點，第一，要取得T17、18的地上權，要蓋全球海外企業總部；第二，希望市政府協助儘速完成都市計劃變更與簽約，「這意象非常明確」。

記者追問，過去市府有提過地上權年限「50+20」，輝達有無表態傾向的簽約時間？王瑞雲表示，上禮拜有告知輝達「50+20」年限的部分，輝達已經帶回去考量了。

▲▼台北市議會民委會考察北士科-北士科，T17T18。（圖／記者周宸亘攝）

▲北士科T17、T18基地中間道路未來將整併。（圖／記者周宸亘攝）

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬太鞍溪水突暴漲！人員緊急撤離
「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃30年栽了　驚人尺寸曝
日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪
獨／名模「拖另案女被告」下囚車　吞上億善款交保卡關今定去留
入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力
盜賣胎盤幹細胞研究成果！害北醫、台大損失百億　教授夫妻起訴
還記得蜜雪薇琪嗎？　蜜雪47歲美成這樣太驚人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

趁與孫女獨處2度伸魔掌性侵　變態色阿公認罪判刑6年6月

快訊／台股收盤大跌691.19點　台積電跌40元至1405

快訊／馬太鞍溪水突暴漲！機具人員急撤離河道　便道搶修暫停

鳳山載屍趴走命案！女友身上疑有針孔　車內詭異行李箱曝光

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

王念好暖心留球作紀念　18歲團寵王翾祐敲出職棒「可愛首安」

字母哥鼠蹊部拉傷退場！公鹿4戰3敗　瑞佛斯坦言「傷勢不太樂觀」

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

女遭曳引車頭撞到全身骨折！超扯真相曝　紅燈好幾秒了她硬衝

嘟嘟人得獎「感謝賀瓏」　博恩台下尖叫：他講出來了！

