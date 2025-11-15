吳興二期整宅都更案開工　許淑華：繼續監督工程

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市多數整建住宅屋齡高、亟待都更，但往往卡在居民意見整合關卡遲遲無法推進。整合超過20年的吳興二期整宅，終於在13日動土開工，議員許淑華說，是住戶與里長的支持，還有市府的專業公務員，讓如此困難的案件順利推動，「如今終於走到正式開工的時刻，居民的臉上寫滿開心與期待」。

「整宅」是早期台北市政府為了安置公共工程的拆遷戶，所興建的一種住宅類型。在這邊居住的，都是老台北人、基層小市民。吳興街432、450巷這邊的整宅，已經使用超過30年，許多老建築的問題浮出檯面，包括空間太小、漏水，以及結構安全的隱憂。

「在台北市，都更真的是非常艱辛的一個任務，但我和吳興的居民朋友們一起做到了。」許淑華說，為了加速吳興地區都更進度，10年來她與在地居民更新會保持密切聯繫，持續協助整合、規劃。也監督北市府都更處，協調各種行政程序，幫助順利取得建造執照。

許淑華說，特別感謝第一銀行，在本案遇到因營建原物料飆漲而產生的金費問題時，對居民伸出援手。這10年，是住戶與里長的支持，讓她有機會為地方盡一份心力，也歸功於市府公務員的專業，讓如此困難的案件順利推動。

許淑華強調，今天終於走到正式開工的時刻，居民的臉上寫滿開心與期待，她也會繼續監督工程，守護吳興居民們全新、舒適的居住環境。