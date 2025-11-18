T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達海外總部確定落腳T17、18，但北市府、新壽雙方至今仍未簽解約協議書。台北市副市長李四川今（18日）表示，新壽提出T17、18如果沒有給輝達，必須要把土地再還他們，或是輝達用了幾年以後，合約要再把土地還給新壽，「市政府是沒有辦法接受」。李指出，市府本周約輝達不動產副總裁拜訪市長蔣萬安，且輝達也會帶來投資意向書。

李四川今表示，因為新壽告知，T17、18這塊土地還是希望能夠給輝達，「如果沒有給輝達，必須要土地再還給他們」。為了這事情，市府這禮拜大概約了輝達的不動產副總裁，在這個禮拜一定會來拜訪市長，而且也會帶來投資的意向書。

李四川強調，因為簽約必須還要有投資計劃書，審定完了以後才能簽約，所以輝達這個禮拜一定會帶來意向書，再給新壽，新壽如果同意，開完董事會大概就會簽這個本身的解約合約書。

記者追問，意思是指，新壽想先看到輝達的投資意向書？李四川說，因為新壽提的這個意見，土地的地上權往後幾年是在輝達，如果假設輝達用了幾年以後，這個合約還要再把土地還給新壽，「這個在市政府是沒有辦法接受」，現階段市府還是先取得意向書，希望新壽能夠儘速來跟市府來簽解約協議書。

至於新壽何時開董事會？進度是否有點慢？李四川指出，就是這個問題，因為新壽一直拿著這個協議書必須是土地要給輝達，他們才願意去合意解約。