再點名台灣「搶走晶片生意」　川普：太丟臉了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普17日在白宮受訪時，再度提到台灣對晶片產業的影響。他直言，美國當年「愚蠢地」讓晶片製造外移，特別是將產業輸給台灣，導致如今幾乎100%的晶片都在台灣生產，形容這是「非常可恥」。但他強調，靠著關稅政策，美國的晶片生產正在全面回流，「如果沒有關稅，美國早就完蛋了。」

批美國讓晶片外流「非常愚蠢」

川普（Donald Trump）在訪問中被問到H-1B簽證問題，他以晶片產業作為例子指出，美國多年來停止自行生產晶片，如今要重新拿回市場就必須「重新訓練自己的勞工」。他表示，美國本來掌握100%的晶片生意，卻在過去的政策下把產業讓出，「我們把晶片輸給台灣，太愚蠢了」。

他更明確點名，「台灣現在做了幾乎100%的晶片，這太丟臉了（It's so disgraceful）。」不過他強調，「好消息是晶片正在回到美國。」

自豪關稅奏效：晶片製造商全在回流

川普連番批評《晶片法案》（CHIPS Act）是「災難」，認為真正讓產業回美的是他主導的關稅政策。他表示，「關稅保護了我們的企業，不像晶片業當年那樣被掠奪。如果沒有關稅，美國早就完蛋了。」

他宣稱，晶片製造商因為不想負擔高額關稅而紛紛回美投資，「他們全都承諾會回來」。在他看來，美國有可能在「非常短的期間內」奪回全球大多數的晶片市場，甚至生產世界上最多的晶片。

晶片大多跑到台灣和南韓

川普再次回顧美國失去晶片主導地位的過程，指產業在過去「全數外移到台灣和南韓，而且大部分跑去台灣」。但他強調未來情況將會反轉，「我們接下來幾年會拿回很大一部分的晶片市場。」