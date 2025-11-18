美智庫：台灣商船「換掛美國旗」　美軍護航阻中共灰區封鎖

▲美國伯克級導彈驅逐艦哈爾西號（DDG 97）於2024年5月8日通過台灣海峽。（圖／美國海軍）



記者張方瑀／綜合報導

台灣能源高度仰賴進口，面對中國可能擴大施壓，美國華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）17日提出最新建議，主張美軍應提前演練護航行動，甚至協助前往台灣的商船「換掛美國國旗（reflag）」，以嚇阻北京採取「灰色地帶」封鎖；同時建議台灣加強核能韌性、提升LNG來源多元化，並尋求日本戰備庫存能源援助。

根據《中央社》報導，FDD今年夏天曾與台電等單位在台灣進行兵棋推演，模擬中國如何從外交施壓、經濟封鎖一路升級到切斷台灣能源進口。後續團隊也與美國國會幕僚、歐洲官員及能源產業代表進行系列推演，並在華府正式公布《中國對台能源命脈的脅迫：一場台灣與西方都輸不起的博弈》報告。

建議美艦護航、商船「換旗」

報告指出，美國海軍應優先規劃「商船換掛美國國旗」的可行性，同時展開護航、商船護送等操演，以展現備戰態勢。FDD強調，此舉可向北京傳達明確訊息：若中國企圖以灰色地帶手段封鎖台灣，美國將不會袖手旁觀。

報告也建議，美方可透過外交、政治與金融工具，協助台灣推動能源基礎建設，並參考「歐洲能源安全與多元化法」（European Energy Security and Diversification Act），將台灣列為受益國，以強化雙邊能源安全合作。

LNG來源多元化：卡達受中國牽制、日方庫存可補位

台灣目前約3成液化天然氣（LNG）仰賴卡達，但FDD評估卡達容易受到中國影響，風險不容忽視。日本身為區域最大LNG進口國，擁有戰略性庫存，可望在卡達供應受阻時，對台灣提供短期補充。

此外，報告建議台灣應購置自有LNG運輸船，同時增加自美國採購LNG，不僅能提升能源安全，也有助推進台美政治關係。

強化核能韌性 推動SMR成重點

台灣缺乏化石燃料，一旦供應受阻，能源冗餘至關重要。報告呼籲，台灣應同時保留傳統核電廠選項，並積極投資小型模組化反應爐（SMR），甚至重新審視重啟核電的立法可能性。

經濟部上月25日也指出，會持續追蹤國際先進核能技術，包括SMR的安全性及核廢料解決方案；若未來技術成熟並獲得社會共識，不會排除任何有助達成淨零排放的方案。

兵推揭弱點 美退役少將：美台都準備不夠

報告主筆之一、前美國海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）直言，台灣未全面因應能源危機的原因之一，是美方過去也沒做好準備。他以「換旗」為例說，他必須另外找外部專家與英國海軍退役准將歐利佛（Peter Olive）完成研究，因為「美國能源部、財政部、商務部根本沒思考過，為提升台灣韌性應該做什麼」。

他也點出台灣的核能政策帶有政治決定因素，與提升韌性的邏輯相悖。

蒙哥馬利在美軍服役長達32年，曾任美國太平洋司令部作戰主任、「喬治華盛頓號」核動力航空母艦戰鬥群指揮官、美國歐洲司令部計畫與戰略副主任，並在賓州大學及牛津大學取得研究所學位。