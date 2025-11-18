又揪出6軍人當共諜！潛伏陸空軍「遇敵不戰」　香港情報頭子曝

▲台灣高等檢察署破獲港人丁小琥共諜組織案，起訴7人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署再度破獲共諜案。高檢署查獲香港人丁小琥來台籌組共諜組織，大手筆花費1100餘萬元，吸收我國6名現役、退役軍官，竊取機密，並遊說現役軍官於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗。檢方查證屬實，18日偵查終結，對丁男在內的7人依照違反《國家安全法》等規定，提起公訴。

根據檢方公布的起訴資料指出，丁小琥為香港籍大陸人，他受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，自2023年起，先利用機會吸收我國陸軍戰備訓練退役中校王文豪，而後再透過王文豪，吸收國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明。

丁小琥以2人為中心，遊說陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、楊博智的的胞姊，以及空軍飛指部中尉人事官楊千慧，楊女的丈夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林，均吸收為組織內成員。丁男為與組織成員會面、交付機密，也多次假藉商務活動或觀光名義申請來臺。而為了便利共諜工作，丁男還透過陳姓業者，以地下匯兌的方式，轉匯1112萬7600元來台，丁男則視機密程度，按件計酬給予現役、退役軍官。

案經高等檢察署偵辦後，從今年7月間起，就陸續指揮調查局臺北市調查處、憲兵指揮部新北憲兵隊、國防部政治作戰局保防安全處，共同發動4波偵查作為，將涉案的6名現役、退役軍士官，以及丁男等7人聲請羈押禁見至今。

全案於18日偵查終結，高檢署依照違反《國家安全法》等規定，對丁男等提起公訴。此外，台北地檢署也針對丁男、陳姓業者，依照違反《洗錢防制法》、《銀行法》等規定，提起公訴。此外，組織內也有何姓、張姓2位民眾，但2人已經過世，本次做出不起訴處分。

另外高檢署在起訴書中，針對6名現役、退役軍士官，認為6人違背忠誠義務、違反保密規定、違背守土衛國職責，僅因個人利益薰心，而出賣國家人民，洩漏或交付公務秘密、軍事機密，嚴重危害國家安全，實在令人痛心。6人背叛自己的袍澤，背叛自己的國家，應受到法律最嚴厲的制裁，因此建請法院從重量刑，以收儆懲。