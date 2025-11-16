羅智強嗆「黑熊嚇破膽」哭求保護　沈伯洋：笑死！找你們才危險

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委羅智強今（16日）表示，因為民進黨立委沈伯洋打壓中配，所以他反對民進黨團提的「中共譴責案」；而沈也反擊，批評羅智強的水準是史無前例的低。接著，兩人持續隔空駁火，羅智強嘲諷地說，這隻嚇破膽的黑熊，腦袋有洞還是膽小如鼠，現在要立法院長韓國瑜來保護；沈更不甘示弱地回擊，「你們保護我，才叫做危險吧，笑死」。

沈伯洋遭中共通緝後，民進黨團提案譴責中共，除朝野應共同捍衛台灣主權與民主自由，政府應積極採取必要應處措施及防範作為，保障我國人民的基本權利與人身安全，該案14日在立法院會上逕付二讀。

不過，羅智強今（16日）表示，他絕對反對到底，還稱這2年在台灣打壓中配最用力的民進黨立委就是沈伯洋，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你。」欺負中配、自作自受，有什麼資格要別人保護他？

羅智強更稱，沈伯洋曾接受專訪時說，中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的「作戰中心」來對付第五縱隊。

不過，沈伯洋很快打臉反擊，他嗆羅智強水準史無前例的低，選不上黨主席果然有原因，法律本來就規定當台灣公務員不能有我國以外國籍，獵殺中配是造謠，「完全不是我在專訪裡說的」，之前引用錯誤報導，就是羅智強，後來他才了解，羅智強不只是水準差，可能連閱讀都有問題。這種立委，才是真正的國安風險。

對此，羅智強下午再次嗆聲，他說，一隻整天欺負弱小中配的黑熊，當被獵人的槍瞄準時，嚇到到處哭求，曾經被他欺負的人保護他，這隻嚇破膽的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，罵不保護他的人沒水準，「沈伯洋，你到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？」現在來求韓國瑜、羅智強保護，會不會太可笑？

沈伯洋則留言反擊，「我怎麼可能找你們保護我？你們保護我，我才叫做危險吧，笑死。我根本沒找過你們保護好不好？看不懂中文要問喔。」

羅智強也留言回擊，「好啦，好啦，沈黑熊，我更正，是你去求賴清德，叫賴清德去求韓國瑜保護你，這樣你滿意了嗎？」

▼沈伯洋反擊羅智強。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）