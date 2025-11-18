力挺子弟兵參選新北議員！　羅智強喊話「唯一支持何元楷」

▲羅智強(右)力挺何元楷(中)參選新北議員。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強今（18日）表示，今天是子弟兵何元楷生日，也是何元楷正式宣布參選新北市議員（汐止、金山、萬里選區）的日子。羅智強也提到過往大罷免時期，何元楷二話不說辭去北市府工作協助守下立委席次的故事，大讚何元楷重情重義，更喊話支持智強的朋友，拜託大家，接到民調電話，沒有別的選項就是「唯一支持何元楷」！

羅智強表示，今天是自己的子弟兵何元楷生日，也是他正式宣布參選新北市議員（汐止、金山、萬里選區）的日子。

羅智強表示，民進黨在今年初發動大罷免，把所有國民黨的立委搞得人仰馬翻。當時正值立院會期中，選民服務要顧，又要忙著反罷免。人手極缺的情況下，自己把元楷從蔣萬安市長身邊找了回來。

羅智強指出，何元楷是自己在當國民黨革實院院長時所栽培出來的優秀青年，在自己參選桃園市長時，一路跟著打拚，最後自己將元楷借將給張善政當競選團隊發言人，表現非常優異。桃園市長選舉結束，又被蔣萬安找去台北市政府工作。

羅智強提到，當面臨民進黨大惡罷的危機時，自己打電話給元楷，詢問能否回來幫忙。何元楷重情重義，二話不說立即辭去台北市府的工作，回到辦公室來協助，讓自己的團隊增添一大助力，成功守下立委席次。

羅智強說，因為以前他們曾經有共同奮鬥的革命情感，何元楷放下手上一個很穩定也很有發展性的工作，只因為要義氣相挺前老闆。透過這件事情，自己覺得何元楷就是一個非常有情有義的一個年輕人。

羅智強說，何元楷目前是自己的辦公室主任，待過北市府及立法院，有國政、市政經歷，也參與多場選戰，何元楷的重情重義實在讓自己非常感動，一路陪自己走來，在何元楷身上我看到了充滿熱忱、勤勞、認真和努力。

羅智強強調，自己認為政治人物最重要的品質就叫做有情有義，何元楷就是一個非常有情、有義的一個年輕從政者，元楷是汐止在地的子弟，在生日這天宣布參選，自己一定是獻上最大的祝福。

羅智強喊話，支持智強的朋友，拜託大家！集中！集中！再集中！唯一支持「何元楷」，接到民調電話，沒有別的選項就是「唯一支持何元楷」！