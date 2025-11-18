　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺子弟兵參選新北議員！　羅智強喊話「唯一支持何元楷」

▲羅智強力挺何元楷參選新北議員。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強(右)力挺何元楷(中)參選新北議員。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強今（18日）表示，今天是子弟兵何元楷生日，也是何元楷正式宣布參選新北市議員（汐止、金山、萬里選區）的日子。羅智強也提到過往大罷免時期，何元楷二話不說辭去北市府工作協助守下立委席次的故事，大讚何元楷重情重義，更喊話支持智強的朋友，拜託大家，接到民調電話，沒有別的選項就是「唯一支持何元楷」！

羅智強表示，今天是自己的子弟兵何元楷生日，也是他正式宣布參選新北市議員（汐止、金山、萬里選區）的日子。

羅智強表示，民進黨在今年初發動大罷免，把所有國民黨的立委搞得人仰馬翻。當時正值立院會期中，選民服務要顧，又要忙著反罷免。人手極缺的情況下，自己把元楷從蔣萬安市長身邊找了回來。

羅智強指出，何元楷是自己在當國民黨革實院院長時所栽培出來的優秀青年，在自己參選桃園市長時，一路跟著打拚，最後自己將元楷借將給張善政當競選團隊發言人，表現非常優異。桃園市長選舉結束，又被蔣萬安找去台北市政府工作。

羅智強提到，當面臨民進黨大惡罷的危機時，自己打電話給元楷，詢問能否回來幫忙。何元楷重情重義，二話不說立即辭去台北市府的工作，回到辦公室來協助，讓自己的團隊增添一大助力，成功守下立委席次。

羅智強說，因為以前他們曾經有共同奮鬥的革命情感，何元楷放下手上一個很穩定也很有發展性的工作，只因為要義氣相挺前老闆。透過這件事情，自己覺得何元楷就是一個非常有情有義的一個年輕人。

羅智強說，何元楷目前是自己的辦公室主任，待過北市府及立法院，有國政、市政經歷，也參與多場選戰，何元楷的重情重義實在讓自己非常感動，一路陪自己走來，在何元楷身上我看到了充滿熱忱、勤勞、認真和努力。

羅智強強調，自己認為政治人物最重要的品質就叫做有情有義，何元楷就是一個非常有情、有義的一個年輕從政者，元楷是汐止在地的子弟，在生日這天宣布參選，自己一定是獻上最大的祝福。

羅智強喊話，支持智強的朋友，拜託大家！集中！集中！再集中！唯一支持「何元楷」，接到民調電話，沒有別的選項就是「唯一支持何元楷」！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
胡瓜玩遊戲襲胸籃籃　製作單位道歉了
快訊／中日情勢加劇！日股上演大怒神暴跌
快訊／王大陸「認罪了」　律師盼法院：從輕量刑
涉收錢幫業者質詢官員！黃國昌挨告貪污　北檢分他字案調查
福特Focus說再見！販售27年走入歷史　台灣銷售進入最後階
大陸怒下限日令！日男團廣州見面會遭取消　多部日片臨時撤檔
馬克宏拍板軍援！　烏克蘭將獲100架飆風戰機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

何志偉甩參選市長曖昧態度　明確點出桃園發展「2個可惜」

台灣民意民調／藍白支持度超過綠9.4%　3因素助國民黨民調上升

列3點反擊經濟學人「台灣病」　蔡正元轟：騙稿費寫這種不入流文章

力挺子弟兵參選新北議員！　羅智強喊話「唯一支持何元楷」

台灣民意民調／國民黨不反共不清廉也不受信賴　但重視經濟民主自由

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

黃國昌代誌大條　狗仔應訊咬出下令藏鏡人

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

營造國共交流善意基礎　鄭麗文：兩岸不需劍拔弩張

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

何志偉甩參選市長曖昧態度　明確點出桃園發展「2個可惜」

台灣民意民調／藍白支持度超過綠9.4%　3因素助國民黨民調上升

列3點反擊經濟學人「台灣病」　蔡正元轟：騙稿費寫這種不入流文章

力挺子弟兵參選新北議員！　羅智強喊話「唯一支持何元楷」

台灣民意民調／國民黨不反共不清廉也不受信賴　但重視經濟民主自由

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

黃國昌代誌大條　狗仔應訊咬出下令藏鏡人

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

營造國共交流善意基礎　鄭麗文：兩岸不需劍拔弩張

正濱漁港人氣甜點「寂人甜食」公告頂讓　明年租約到期後歇業　

何志偉甩參選市長曖昧態度　明確點出桃園發展「2個可惜」

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

航港局2025年前瞻航運論壇　聚焦淨零永續、無人智慧及人才培育

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲　粉絲不爽在脆上炸鍋

想去阿里山「跑到屏東泰山村」波蘭女迷路　暖警相助她笑開懷

台灣民意民調／藍白支持度超過綠9.4%　3因素助國民黨民調上升

砸360萬閃兵！王大陸「分5次給錢」經過曝　還殺價少付16萬

對高市早苗台灣有事言論「不意外」　美海軍高官：理解她的憂慮

炸雞突發爐「整鍋燒起來」　屏東消防員鍋蓋+濕毛巾急撲滅

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

政治熱門新聞

台灣史上首次　將發數百萬份民防手冊

月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產

月世界遭狂倒垃圾！謝龍介喊話黃偉哲查明

黃國昌防火牆快垮了　3鐵證解析李麗娟只是人頭

台灣民意民調／五成國人不滿賴清德　游盈隆：過去5個月最惹人怨

黃國昌涉貪風暴擴大　凱思國際資金回流

黃國昌代誌大條　狗仔應訊咬出下令藏鏡人

民眾黨攻「4縣市」談藍白合？　蕭旭岑這樣說

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

避難不用連滾帶爬！全民安全指引19日起普發　明年發送980萬戶

SJ東海許願「想看杜拜水舞秀」　20年E.L.F.綠委：陳其邁收到了

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

鄭麗文稱台灣沒事日本沒事　領導人應保持謹慎與克制

若沈伯洋選台北市長　謝寒冰喊「發100份雞排、跪著直播」

更多熱門

相關新聞

台灣民意民調／國民黨不反共、不清廉也不受信賴　但重經濟發展

台灣民意民調／國民黨不反共、不清廉也不受信賴　但重經濟發展

台灣民意基金會今（18日）公布「台灣人眼中的中國國民黨」最新民調，結果顯示，在多數台灣人眼中，國民黨重視經濟發展，也重視民主、自由與人權，這是國民黨的優勢；同時，在多數台灣人眼中，國民黨有六個不受歡迎或不受肯定的特質，包括反共立場不堅定、不清廉、非最有執政能力、非代表一般老百姓利益、不是值得人民信賴的政黨、以及中國認同多於台灣認同。

即／雙溪102線「天降恐怖巨石」！　雙向禁止通行

即／雙溪102線「天降恐怖巨石」！　雙向禁止通行

營造國共交流善意基礎　鄭麗文：兩岸不需劍拔弩張

營造國共交流善意基礎　鄭麗文：兩岸不需劍拔弩張

瑞芳火燒車　31歲男遭火吻

瑞芳火燒車　31歲男遭火吻

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

關鍵字：

何元楷羅智強新北議員國民黨初選汐止

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

收養小貓半年都沒長大　獸醫發現「迷你真相」

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面