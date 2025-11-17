　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制

▲國民黨主席鄭麗文主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

日本首相高市早苗稱，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發布「斬首」言論，也引起日方不滿。國民黨主席鄭麗文下午表示，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制。

鄭麗文指出，面對近期大陸與日本情勢陡升，國際社會高度關切。事實上，自己就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭」。這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。

鄭麗文說，理解各國對區域安全的關切，而她也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。正如一再強調的「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

此外，立法院長韓國瑜日前以「桌子4腳論」比喻台灣安全的4項重點，但其中3隻腳已被總統賴清德破壞，而賴今（17日）表示，真正砍斷那張桌子四隻腳的是中國，並不是台灣，請韓國瑜不應替侵略者找藉口。鄭麗文認為，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統今天的相關回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文說，越是在敏感的時刻，領導人的每一句話，都可能「一言興邦，一言喪邦」。因此，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

鄭麗文強調，兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心。台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的。

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【全程療癒】幫黑王蛇蛻皮超絲滑！

國民黨鄭麗文高市早苗賴清德兩岸關係中共

