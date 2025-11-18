跨界守護海洋！　金車×俊逸基金會4校巡講教學生看見海洋危機

▲金車與俊逸基金會攜手推動永續教育，走入4所台南校園吸引370名師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化海洋保育與永續教育，金車文教基金會自2022年推動的「繽紛海底花園—守護海洋棲地」講座，今年首度跨界與俊逸基金會合作，17日至19日走入台南善化大成國小、七股光復生態實驗小學、鹽水國小與南新國中，共370名師生參與，場場反應熱烈。

其中18日在七股光復生態實小舉辦的「珊瑚保育與氣候變遷」講座最受矚目。講者從珊瑚的生態角色切入，說明其作為海洋「育嬰房」的重要性，並特別與國立海洋生物博物館合作，帶來十款擬真珊瑚模型，讓孩子親手觸摸團塊狀、表覆型、葉片型等不同形態的珊瑚，顛覆以往只認識鹿角珊瑚的刻板印象。透過觀察與觸感，學生更能理解七股濕地與海洋環境的生命鏈結，許多學童當場提問、搶著發表心得，氣氛活絡。

課程後段將焦點拉回氣候變遷，引導學生思考暖化如何影響珊瑚「白化」與大量死亡，並從日常行為反思碳排放來源。講師也帶領學生討論生活中的減碳方式，從交通習慣到能源使用，讓「減碳行動人人有責」不再只是一句口號。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，希望在孩子心中種下關懷海洋、實踐減碳的種子，從校園擴散到家庭與社區，形成長期正向影響力。俊逸基金會董事長李明威也肯定此次合作，認為藉由兩方資源整合，能用更貼近孩子的語言傳遞環境議題，讓孩子在懂得知識的同時，也看見守護海洋的行動可能。