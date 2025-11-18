　
地方 地方焦點

跨界守護海洋！　金車×俊逸基金會4校巡講教學生看見海洋危機

▲金車與俊逸基金會攜手推動永續教育，走入4所台南校園吸引370名師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲金車與俊逸基金會攜手推動永續教育，走入4所台南校園吸引370名師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化海洋保育與永續教育，金車文教基金會自2022年推動的「繽紛海底花園—守護海洋棲地」講座，今年首度跨界與俊逸基金會合作，17日至19日走入台南善化大成國小、七股光復生態實驗小學、鹽水國小與南新國中，共370名師生參與，場場反應熱烈。

▲金車與俊逸基金會攜手推動永續教育，走入4所台南校園吸引370名師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

其中18日在七股光復生態實小舉辦的「珊瑚保育與氣候變遷」講座最受矚目。講者從珊瑚的生態角色切入，說明其作為海洋「育嬰房」的重要性，並特別與國立海洋生物博物館合作，帶來十款擬真珊瑚模型，讓孩子親手觸摸團塊狀、表覆型、葉片型等不同形態的珊瑚，顛覆以往只認識鹿角珊瑚的刻板印象。透過觀察與觸感，學生更能理解七股濕地與海洋環境的生命鏈結，許多學童當場提問、搶著發表心得，氣氛活絡。

▲金車與俊逸基金會攜手推動永續教育，走入4所台南校園吸引370名師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

課程後段將焦點拉回氣候變遷，引導學生思考暖化如何影響珊瑚「白化」與大量死亡，並從日常行為反思碳排放來源。講師也帶領學生討論生活中的減碳方式，從交通習慣到能源使用，讓「減碳行動人人有責」不再只是一句口號。

▲金車與俊逸基金會攜手推動永續教育，走入4所台南校園吸引370名師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，希望在孩子心中種下關懷海洋、實踐減碳的種子，從校園擴散到家庭與社區，形成長期正向影響力。俊逸基金會董事長李明威也肯定此次合作，認為藉由兩方資源整合，能用更貼近孩子的語言傳遞環境議題，讓孩子在懂得知識的同時，也看見守護海洋的行動可能。

▲金車與俊逸基金會攜手推動永續教育，走入4所台南校園吸引370名師生參與。（記者林東良翻攝，下同）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

浙江舟山要建中國最大潮汐能發電站 一期裝機容量50兆瓦

浙江舟山要建中國最大潮汐能發電站 一期裝機容量50兆瓦

浙江舟山正打造大陸全國規模最大的潮汐能發電項目。舟山岱山昨（22）日舉辦首屆海洋潮流能發展大會上，百兆瓦級潮流能規模化利用項目正式簽約。該項目總裝機容量達100兆瓦，一期計劃布設20台機組、裝機容量50兆瓦，總投資18.3億元（人民幣，下同），預計（2025）年底前動工建設，建成後將成為中國最大的潮流能發電站。

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」種下一株株希望

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」種下一株株希望

綠島警結合環保教育推廣交通觀念

綠島警結合環保教育推廣交通觀念

「樺加沙」颱風來襲！ 海巡呼籲勿觀浪釣魚　最高將罰25萬

「樺加沙」颱風來襲！ 海巡呼籲勿觀浪釣魚　最高將罰25萬

重要里程碑！海委會與印尼智庫合作　簽署「印太海廢合作備忘錄」

重要里程碑！海委會與印尼智庫合作　簽署「印太海廢合作備忘錄」

