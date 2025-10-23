浙江舟山要建中國最大潮汐能發電站　一期裝機容量50兆瓦

▲位於舟山岱山縣的全球首座潮汐能發電站。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江舟山正打造大陸全國規模最大的潮汐能發電項目。舟山岱山昨（22）日舉辦首屆海洋潮流能發展大會上，百兆瓦級潮流能規模化利用項目正式簽約。該項目總裝機容量達100兆瓦，一期計劃布設20台機組、裝機容量50兆瓦，總投資18.3億元（人民幣，下同），預計（2025）年底前動工建設，建成後將成為中國最大的潮流能發電站。

《澎湃新聞》報導，10月22日，首屆海洋潮流能發展大會在浙江舟山岱山縣舉行。據主辦方介紹，該項目總裝機容量100兆瓦，一期擬在官山島周邊海域佈置20台2.5兆瓦機組，裝機容量50兆瓦，一期項目總投資18.3億元。

該項目由浙江大學、哈爾濱工程大學、河海大學等高校聯合中能建浙江電力設計院、中國鐵建新能源產業技術研究院共同參與，並在會上揭牌成立「浙江海洋潮流能產業技術創新研究院」，以推動潮汐能的產業化應用與科技創新。與會的國際能源署（IEA-OES）成員國官員亦實地考察了秀山島潮流能電站的運行情況。

岱山縣相關部門指出，勘查評估顯示，舟山海域可開發利用的潮流能資源約佔大陸全國總量的一半。早在2016年，舟山兆瓦級潮流能發電機組已成功併入國家電網，使中國成為繼美國、英國之後，第三個掌握潮流能並網技術的國家。目前舟山潮流能機組連續運行時間居全球第一，發電量位列世界第三。

目前，舟山正規劃建設「浙江海洋潮流能母港產業園」，總佔地約800畝，將佈局潮流能裝備製造、檢測認證、國際展示與創新研究等功能。其中一期位於秀山島西部，佔地30畝，擬建3000噸級碼頭，投資規模超10億元，未來將成為中國潮汐能產業鏈的核心樞紐。