地方 地方焦點

守護海洋也守護安全！綠島警結合環保教育推廣交通觀念

▲綠島警結合環保教育推廣交通觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲綠島警結合環保教育推廣交通觀念。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局公館派出所日前前往綠島農會，參與由台東縣環保局舉辦的海洋保護教育訓練課程。除了與學員共同學習海洋環境保育知識外，警方也藉此機會向與會民眾進行交通安全宣導，提醒大家在守護海洋生態的同時，也別忘了守護自身行車安全。

警方指出，近年交通事故中，「未禮讓行人」與「未注意車前狀況」仍是主要肇事原因之一。由於綠島地區以機車為主要代步工具，警方特別呼籲民眾騎乘時應全程佩戴合格安全帽，確保頭部防護，避免因摔倒或碰撞造成嚴重傷害。同時提醒駕駛人行經路口時務必減速慢行、隨時注意有無行人穿越，不可搶快；行人也應遵守交通號誌與標線，避免突然穿越車道，以免發生意外。

活動現場氣氛熱絡，民眾除學習環境保護的重要性，也透過互動了解交通安全守則。警方表示，此次特別將交通安全教育融入環保課程中，期盼藉由跨領域合作，讓「環境永續」與「行車平安」兩大觀念相輔相成，深化民眾的安全意識。

台東警察分局強調，將持續把握各類活動與民眾接觸的機會，主動將交通安全知識帶入社區與校園，透過多元宣導，推動安全文化扎根，讓綠島成為更宜居、更安全的海島家園。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

