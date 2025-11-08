碳佐麻里連14年傳愛伊甸　偏鄉孩子走進新興園區歡度感恩童樂日

▲碳佐麻里連14年響應伊甸公益行動，邀偏鄉學童共度感恩童樂日。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「碳佐麻里餐飲系列」連續14年舉辦「碳佐麻里 愛無距離」公益行動，支持伊甸基金會「象圈工程計畫」，今年捐出30萬元協助偏鄉學童課後照顧與才藝課程，8日並攜手「誠品生活台南」舉辦「感恩童樂日」，邀請伊甸課輔班孩子走進碳佐麻里台南新興園區，透過閱讀、遊樂與才藝展演度過充滿歡笑的一天。

活動首先帶孩子們到誠品翻閱繪本、體驗閱讀樂趣，隨後前往「移動Fun樂園」盡情遊玩。現場並安排舞台，讓孩子展現課輔班的學習成果，從烏克麗麗、小提琴到K-POP舞蹈，孩子們自信的表演獲得滿場掌聲，展現被愛支持後萌芽的力量。

其中來自西港「以勒之家」（伊甸合作課輔據點）的佳佳，今年讀小二，原本因家長忙於工作、缺乏課業協助，學習上常落後同儕。剛加入課輔班時，連每天完成作業都很吃力，靠老師耐心陪伴才逐步穩定。加入烏克麗麗才藝班後，她對音樂產生興趣，每天提早到班寫完作業就練琴，儘管手指按弦疼痛、磨出繭，她仍堅持不放棄。長期練習不但提升她的自信，也讓她記譜與節奏能力進步，甚至改善對數字的敏感度。如今她能大方站上舞台表演，成為課輔班裡的「小亮點」。

「以勒之家」所在社區面臨人口老化、青壯人口外移，許多孩子來自隔代或新住民家庭。課輔據點提供作業輔導與多元才藝班，接住那些在學校落後、甚至被安親班拒收的孩子，成為孩子們在社區的「第二個家」。

碳佐麻里台南區督導陳鈺婷表示，企業把「回饋社會」視為責任，與伊甸合作14年來，深刻感受偏鄉孩子需要的不只是物資，更需要陪伴與機會。希望透過長期支持，讓孩子在安全環境中學習、築夢，讓愛持續循環。

伊甸基金會資源發展處處長黃子倢指出，伊甸長期投入偏鄉課後照顧與才藝課程，協助孩子找到方向、自信與歸屬感，感謝碳佐麻里多年同行，成為偏鄉學童最穩固的後盾。

碳佐麻里與伊甸呼籲社會大眾共同支持「偏鄉課後照顧計畫」，一起為更多孩子種下追夢的勇氣。捐款專線：（06）214-6990。