仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用！就診省1小時車程...12／2起可預約

▲「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊、各種醫療資源明顯匱乏，如全縣只有88家牙醫診所，牙醫師也未超過200位；縣政府衛生局與南投縣牙醫師公會及臺中市牙醫師公會合作推動「仁愛鄉精英牙醫醫療站」及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」，今日揭牌啟用，為完善南投縣偏鄉醫療再跨進一大步。

南投縣長許淑華今日上午前往仁愛鄉精英衛生室前廣場主持揭牌儀式，邀請衛福部口腔健康司司長張雍敏、中央健保署中區業務組專委賴大年、健保會委員董正宗，中華民國牙醫師公會全聯會副理事長蘇祐暉、臺中市牙醫師公會理事長吳尚書、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、縣議員林庭秝、仁愛鄉公所鄉長江子信、仁愛鄉代表會主席洪文全和副主席陳秝秀、縣府原民處長林婷玉及縣府衛生局長陳南松等共同揭牌啟用，立委馬文君、盧縣ㄧ服務處都派員參與，儀式簡單隆重，駐診牙醫師暨仁愛鄉女婿的林傳凱醫師當場慨捐50萬元予鄉公所，照顧鄉親。

許淑華說，她就任後責成衛生局積極佈建偏鄉牙醫醫療站、補強偏鄉牙醫資源，希望每鄉鎮都有牙醫師服務、照顧民眾健康；以位處山區、幅員廣大交通不便的仁愛鄉而言，可大致區分為力行線、親愛縣、廬山線及互助線，目前於霧社及互助村2處設置牙醫醫療站，無牙醫醫療站尚有廬山線及力行線，力行線目前有全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）支援。

許淑華指出，仁愛鄉精英牙醫醫療站、中寮鄉北中寮牙醫醫療站為衛生局團隊積極爭取衛福部經費補助340萬元，另本縣自籌60萬元，共計400萬元整，經4個月努力，仁愛鄉精英牙醫醫療站今天終於揭牌啟用；另考量該縣牙醫師亦逐漸高齡化，縣府與南投縣牙醫師公會積極協調臺中市牙醫師公會支援寶貴的牙醫師人力，並請仁愛鄉衛生所提供精英衛生室空間供牙醫醫療站設置使用。

陳南松表示，牙科醫療設置成本高，尤其是設備購置及支援醫事人員招募不易，精英牙醫醫療站的設置可為當地鄉親縮短來回看診1小時以上的交通時間，對長輩及幼兒看診更友善；該站設於精英衛生室(南投縣仁愛鄉精英村中華巷19之1號)，提供每週3天、開設6診次牙醫診療服務，安排每診1名牙醫師及2位助理支援，並由3位資深牙醫師輪流，預計於12月2日開始接受預約診療服務，歡迎仁愛鄉民多加利用。