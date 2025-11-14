台南市北勢國小登教育科技展秀成果　偏鄉打造最強數位教室

▲台南市北勢國小受邀於教育科技展示範智慧教室教學，展現南市數位教育紮根成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南智慧教育再次登上全國舞臺，北勢國小14日受邀參加「台灣教育科技展」智慧教室專區，現場展示以「在地深耕、創新共榮」為精神的課堂教學，教師運用數位學習平臺、多內文閱讀策略與探究式活動，帶領學生思考、比較與表達，展現偏鄉學校也能深耕數位教育的亮眼能量。

市長黃偉哲表示，全球教育正迎來新一波數位轉型潮流，台南市早已把智慧教育視為施政重點，從硬體到教學現場全面推動。「生生用平板、班班有網路」已逐步落實，各校同步強化課程創新與教師專業，讓城鄉孩子都能在同樣的科技環境中學習，縮短世代與區域落差。

教育局長鄭新輝說明，南市推動數位教育的關鍵，在於確保政策能真正到位。教育局不僅建立跨校協作機制，也啟動教師專業支援體系，導入數位學習分析工具，提高差異化教學與適性學習的精準度。近年也陸續辦理教師增能研習與生成式AI應用課程，協助教師掌握最新趨勢，使科技真正成為提升學習成效的助力。

北勢國小校長張志全表示，身處偏鄉並未限制學校的視野，北勢以「童心北勢、適性全人」為願景，持續推動教師社群共備、專業反思與親師互動，逐步形塑屬於偏鄉的教學創新文化。學校甚至邀請家長一起體驗數位平臺與AI工具，形成支援學生的共同力量。

此次於資訊月展示的〈嗅覺記憶—幸福的味道〉課程，由計畫教師吳念周主任設計，以學生熟悉的氣味經驗為起點，帶入柚香文化、西拉雅族夜祭等在地主題，引導學生探討氣味與記憶、情感之間的連結。課堂以四學策略結合閱讀素養與數位工具，學生透過標示、摘要、小組討論進行內文比較與詮釋，展現高度互動與深度思辨，把探究式學習與科技應用完美結合。

數位學習推動辦公室主任高誌健指出，北勢國小的亮眼表現，不僅代表學校本身的努力，也象徵南市整體教育科技推動的成果。「教育局將持續整合各區資源，強化跨校合作，讓更多成功模式能被擴散。」未來也將以學生學習成效為核心，推動更多具有在地故事與文化脈絡的數位課程，使南市孩子在多元開放的環境中培養關鍵能力，邁向更具競爭力的教育未來。