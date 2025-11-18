普發現金開放ATM領取　花蓮警提醒「防搶防竊防詐」切記4不

▲▼花蓮新城警分局全面提升警戒層級，加強轄內各銀行、郵局及ATM巡邏。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

普發現金1萬元自17日起開放至ATM領取，各地金融機構湧現領現需求。為確保民眾能安全、順利領取補助，新城警分局已全面提升警戒層級，加強轄內各銀行、郵局及ATM巡邏密度，並與金融機構保持密切聯繫，共同維護民眾財產安全。



新城警分局表示，隨著大量民眾前往ATM領款，歹徒也可能藉機伺機犯案，包含假借協助操作行騙、趁亂扒竊、盯梢提款後尾隨行搶等，警方已規劃強化巡邏、機動巡查與定點守望，並將「防搶、防竊、防詐騙」列為當日重點勤務，全力維護治安；此外分局也主動聯繫轄區金融機構，提醒行員提高警覺，如發現民眾疑似遭詐騙、被控制提款或有異常提領情形，務必立即通報警方到場協助，以避免財產損失。





新城警分局呼籲，普發現金唯一官方網站：https://10000.gov.tw，如有疑問可至財政部臉書、官網查詢相關登記及領取訊息，政府「不會主動」寄發簡訊、電子郵件通知領錢登錄，也「不會」電話要求至ATM或網銀操作轉帳，如看到可疑連結，切記四不原則：不點擊（連結）、不填輸（個資）、不寄送（提款卡）、不轉傳（訊息），並撥打165反詐騙諮詢專線加以求證，以保障自身財產安全。

