南投旅遊好康月開辦2月消費登錄額破億　縣府加碼推普發現金專案

▲南投旅遊好康月登錄破億，再啟動普發現金加碼專案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府自9月舉辦「南投旅遊好康月」活動，遊客消費登錄金額兩個月即已突破1億元大關，將於11月26日抽出「特斯拉」電動轎車等600多組大獎；縣府為表達感謝，再啟動「普發現金加碼專案」，備妥多項好禮、擴大增加抽獎機會回饋遊客民眾。

南投縣觀光處指出，適逢全民普發現金1萬元開始入帳，許多民眾因此著手規劃旅遊行程，縣府自即日起到12月16日，再度啟動「南投旅遊好康月」新專案：同樣只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可上網登錄參加抽獎，凡於該縣合法旅宿及露營場消費，還可再加碼一張抽獎資格，並結合更多在地特色資源，推出南投五星級住宿券、旅館民宿折價券、景點體驗券等多項好禮，包括最受歡迎的Gogoro、iPhone17 、iPad、Switch等實用大獎。

觀光處提醒，「南投旅遊好康月」活動發票登錄已於11月16日23時59分截止，加碼專案期間從11月16日至12月16日，遊客到南投觀光請保留消費發票或收據，並參加「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」，登錄期間為11月17日至12月17日，歡迎國內外旅客繼續到南投旅遊、消費，並踴躍登錄發票收據抽大獎。

完整活動訊息請上活動網站（https://www.nantouluckygo.tw/），相關南投旅遊資訊請上南投旅遊網（https://travel.nantou.gov.tw/ ）或瀏覽「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁查詢。