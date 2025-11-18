ATM領1萬樂翻天！台中警提醒7千師生留意一頁式廣告詐騙

▲烏日分局長劉雲鵬向7千名師生宣導小心「一頁式廣告詐騙」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台提款卡昨天起可提領1萬元現金，讓全民樂翻天，烏日警方今（18）天前往明道中學向7千名師生宣導網購詐騙，提醒特別留意「一頁式廣告詐騙」、「演唱會門票詐騙」，今年受理337件詐騙案，學生族群就佔了71件，呼籲學生不要開心領現金，傷心被騙錢。

台中市警察局烏日分局為避免學生族群因網路購物成為詐騙集團的「提款機」，分局長劉雲鵬上午主動出擊前往明道中學，以直播方式向全校175間教室、近7000名師生宣導防範詐騙。

▲明道中學校長陳炤華。

烏日分局統計今年1至11月間，受理網購詐騙337件，其中「20至29歲」族群占120件，「學生族群」則有71件。最常見手法包括以「超低價」吸睛的一頁式假網站、貨到付款的「幽靈包裹」，還有鋪天蓋地網路求票、讓票訊息以及假冒品牌客服的退款陷阱。

警方提醒學生們，只要看到「便宜、出清、私加Line、先匯款才出貨、售價明顯不合理」等關鍵字不法，應警惕詐騙風險。

此次宣導另一重點是「交通安全」，明道中學學生人數眾多，許多學生需徒步至捷運站或公車站搭乘大眾運輸，分局也特別提醒學生，步行應遵守「停、看、聽」口訣，行進間勿當「低頭族」滑手機，應隨時注意車輛動態。