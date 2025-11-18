搶普發財！寶藏女孩點燈　義大Outlet發豪語：周年慶業績衝50億

▲啦啦隊女孩寶兒受邀來為義大Outlet的耶誕樹點燈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

義大Outlet 15 週年慶將於 11 月 21 日至 12 月 21 日盛大展開，15 日由啦啦隊女神被稱為「寶藏女孩」的寶兒在「義大璀璨之夜」率先點亮全台室內最高聖誕樹，為活動揭開序幕。又再加上政府普發現金1萬，各大品牌紛紛加碼，以超過 15% 回饋吸引民眾，強調「1 萬變 2 萬」的超值購物力。

義大Outlet表示，只要是 E 卡會員並搭配義大聯名卡，消費滿 3 萬元即可拿到最高 4,600 元回饋，相當於整單 85 折。消費滿 1,000 元還能獲得集結 40 多品牌的「萬元放大功略本」，總價值突破 2 萬元。義大遊樂世界也同步祭出「全民兒童價」，大小朋友通通 680 元暢玩，12 歲以下使用「萬元放大術」再領 100 元園區抵用券。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲義大Outlet發豪語，搭這波普發現金，周年慶預期要搶下50億業績 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

除了回饋加碼，週年慶也推出「假期大禮包」抽獎，包括皇家酒店、天悅飯店住宿、樂園門票與劇院秀，每週都會抽出幸運得主，最後一週更祭出超夯 iPhone17。活動首日規劃「KPOP 隨播即跳」暖身活動，為 TWICE 演唱會提前造勢；接著還有超人氣 IP 波力、親子劇團演出、聖誕遊行與 DIY 手作，打造滿滿節慶氛圍。

品牌方面，義大今年迎來 13 個全新品牌，包括中南部 Outlet 獨家的 Tory Burch、CASTELBAJAC 與 BLACK & WHITE COLLECTION 等。週年慶首七日祭出破盤優惠，Tory Burch 原價近 2 萬元的包款下殺不到 8 千就能入手，Vibe Kids、BALILLA、Levi’s 推出買一送一，USPA 大衣、La Féta 服飾與 JC EYECON 太陽眼鏡等也祭出千元特價。

義大Outlet 走過 15 年，隨著高科技產業進駐周邊、移工人口成長，新興消費人口逐漸形成。今年在品牌、活動與折扣全面升級下，業績預計突破 50 億。業者表示，希望民眾把普發金變成最實在的購物力。

▲義大Outlet也搭配義大遊樂園活動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）