川普發錢卡關！6.2萬關稅紅利「成本恐逾18兆」　還要國會點頭

▲川普今年4月初宣布對等關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普承諾向民眾發放至少2000美元（約新台幣6.2萬元）的關稅紅利，但財政部長貝森特（Scott Bessent）坦言需要國會批准，智庫也估算此政策恐將每年耗費約6000億美元（約新台幣18兆元），遠超過預估的3000億美元關稅收入。

川普8月首次提議發放關稅紅利，「我們賺了這麼多錢，很可能向美國人民發放紅利。」本月稍早，他在真相社群（Truth Social）宣布「將向所有人支付每人至少2000美元的紅利（不包括高收入族群）」，14日搭乘空軍一號前往海湖莊園途中向記者們表示，「這將會是在明年。關稅讓我們能夠發放紅利。我們將發放紅利並減少債務。」

貝森特16日接受《福斯新聞》採訪時說，「我們需要立法才能做到這一點」。他強調紅利支票將發放給「受薪階級家庭」，並將設定收入上限，「川普總統只關心解決方案。所有選項都在談判桌上。」

▲經濟學家對於紅利發放表達擔憂。（圖／路透）



不過，這項政策恐將面臨多項法律挑戰，不僅需要國會批准，多名共和黨議員也抱持懷疑態度，認為應該優先削減聯邦預算赤字，遑論基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅，仍有可能被最高法院推翻。經濟學家們也警告，直接把紅利支票寄給民眾，可能在物價高漲之際加劇通膨，甚至惡化國家債務。

華府智庫「負責任聯邦預算委員會」（CRFB）10日報告主張，額外的關稅收入應該用於減少赤字，而非以現金紅利形式發放給納稅人。

假設政策設計類似於新冠肺炎時期的經濟紓困福利金，成人與兒童均可獲得，預估每一輪紅利發放都將耗資大約6000億美元。相較之下，目前生效的每年關稅收入則是3000億美元（約新台幣9.3兆元）。儘管川普未具體說明發放頻率或確切金額，但假設每年支付，2000美元紅利將在未來10年增加6兆美元赤字，這是同時期關稅收入的2倍左右。

智庫「美國稅務基金會」（Tax Foundation）副總裁約克（Erica York）指出，若把紅利發放對象限制在年收入10萬美元（約新台幣311萬元）以下民眾，總成本約3000億美元。