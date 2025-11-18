　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃亡30年栽了　美警揭驚人尺寸

▲▼ 「金州殺手」、「東區淫魔」迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「金州殺手魔」迪安傑羅2020年終於落網。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國惡名昭彰的「金州殺人魔」迪安傑羅（Joseph James DeAngelo Jr.）逍遙法外30多年，終於在2020年落網。承辦此案的檢察官西恩霍（Thien Ho）在最新著作中透露，迪安傑羅之所以能被成功起訴多項罪名，關鍵證據竟是他的「迷你陰莖」。

《紐約郵報》娛樂專欄「Page Six」揭露，西恩霍在新書《人民與金州殺人魔》（The People vs. the Golden State Killer）之中指出，迪安傑羅當時已因涉嫌多起重大刑案落網，被警方懷疑可能也是依然在逃的「東區性侵犯」（East Area Rapist），卻缺乏直接DNA證據。

原來，多名性侵受害者在證詞中提到，嫌犯的生殖器非常迷你。西恩霍在書中寫道，「我需要間接證據來證明，他就是東區性侵犯。我必須確認他的性器官極小。」為了驗證這項特徵，在迪安傑羅收押期間，警方與攝影師被安排為其生殖器官拍照存證，未料過程異常艱辛。

▲▼ 「金州殺手」、「東區淫魔」迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）。（圖／達志影像／美聯社）

根據西恩霍書中描述，攝影師「跪下準備拍攝，但經過多次嘗試後感到挫敗」。其中一名警察甚至舉起雙手惱怒大喊，「那裡什麼都沒有！」稍後通報結果更加驚人，因為警方形容迪安傑羅的生殖器「比1角硬幣的圓周還小，長度僅相當於小指指尖。」

1970至1980年代，迪安傑羅在加州犯下至少12起謀殺案、超過45起性侵案、數百起入室竊盜案，因此被媒體稱為「金州殺人魔」。2020年，他對13項謀殺罪與數十起強暴、搶劫和綁架案認罪，被判多個連續終身監禁，不得假釋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬太鞍溪水突暴漲！人員緊急撤離
「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃30年栽了　驚人尺寸曝
日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪
獨／名模「拖另案女被告」下囚車　吞上億善款交保卡關今定去留
入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力
盜賣胎盤幹細胞研究成果！害北醫、台大損失百億　教授夫妻起訴
還記得蜜雪薇琪嗎？　蜜雪47歲美成這樣太驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃亡30年栽了　美警揭驚人尺寸

日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪

北韓3800字痛批美韓峰會　預告祭出反制！南韓回應：無意敵對

為搶奪4歲女童監護權　21歲女「砸11萬元買凶」當街射殺25歲媽

日當局擬發布「留學生安全警戒」！　憂日本學童遇襲事件重演

泰軍7士兵支開男性「性侵柬女」　柬埔寨要求泰方抓人：絕不容忍

中日為台灣槓上！　聯合國最新回應「官方立場未變」

櫻花妹遭性侵「軟禁17小時」！陌生狼男持刀闖屋　硬上得逞

外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　

美大學國際新生大減17%　簽證卡關、旅行限制成主因

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃亡30年栽了　美警揭驚人尺寸

日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪

北韓3800字痛批美韓峰會　預告祭出反制！南韓回應：無意敵對

為搶奪4歲女童監護權　21歲女「砸11萬元買凶」當街射殺25歲媽

日當局擬發布「留學生安全警戒」！　憂日本學童遇襲事件重演

泰軍7士兵支開男性「性侵柬女」　柬埔寨要求泰方抓人：絕不容忍

中日為台灣槓上！　聯合國最新回應「官方立場未變」

櫻花妹遭性侵「軟禁17小時」！陌生狼男持刀闖屋　硬上得逞

外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　

美大學國際新生大減17%　簽證卡關、旅行限制成主因

趁與孫女獨處2度伸魔掌性侵　變態色阿公認罪判刑6年6月

快訊／台股收盤大跌691.19點　台積電跌40元至1405

快訊／馬太鞍溪水突暴漲！機具人員急撤離河道　便道搶修暫停

鳳山載屍趴走命案！女友身上疑有針孔　車內詭異行李箱曝光

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

王念好暖心留球作紀念　18歲團寵王翾祐敲出職棒「可愛首安」

字母哥鼠蹊部拉傷退場！公鹿4戰3敗　瑞佛斯坦言「傷勢不太樂觀」

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

女遭曳引車頭撞到全身骨折！超扯真相曝　紅燈好幾秒了她硬衝

【死守餵食器】但凡慢了一秒...都是對橘貓的不尊重

國際熱門新聞

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

49萬張赴日機票取消　中國業者衝擊更大

日相挺台「北京氣炸」真正原因曝光

美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐　台積電ADR跌超1％

中日為台灣槓上　聯合國最新回應

馬克宏拍板軍援　烏克蘭將獲百架飆風戰機

日民宿「陸籍老闆」怨同胞狂取消訂單

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

一家四口到土耳其度假　「4人全死亡」

日本駐北京使館示警　在華日人務必注意安全

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

更多熱門

相關新聞

陸男藏針孔、下藥性侵6女　英判終身監禁

陸男藏針孔、下藥性侵6女　英判終身監禁

英國一名33歲中國籍男子徐超（Chao Xu，音譯） 因對6名女性犯下強暴、下藥、性侵與偷拍裙底等共24項罪行，日前在法庭承認所有指控後，被法官判處終身監禁，至少服刑14年才能假釋。倫敦警方指出，他的犯行可能遠不只6名受害者，呼籲更多受害者站出來。

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

中國官二代「迷姦10女」重判終身監禁

中國官二代「迷姦10女」重判終身監禁

性侵殺害2歲女童！　俄戀童男判關到死

性侵殺害2歲女童！　俄戀童男判關到死

幼保員「性虐69名女童」　終身監禁

幼保員「性虐69名女童」　終身監禁

關鍵字：

金州殺人魔迪安傑羅迷你陰莖破案關鍵終身監禁

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面