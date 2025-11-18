「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃亡30年栽了　美警揭驚人尺寸

▲「金州殺手魔」迪安傑羅2020年終於落網。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國惡名昭彰的「金州殺人魔」迪安傑羅（Joseph James DeAngelo Jr.）逍遙法外30多年，終於在2020年落網。承辦此案的檢察官西恩霍（Thien Ho）在最新著作中透露，迪安傑羅之所以能被成功起訴多項罪名，關鍵證據竟是他的「迷你陰莖」。

《紐約郵報》娛樂專欄「Page Six」揭露，西恩霍在新書《人民與金州殺人魔》（The People vs. the Golden State Killer）之中指出，迪安傑羅當時已因涉嫌多起重大刑案落網，被警方懷疑可能也是依然在逃的「東區性侵犯」（East Area Rapist），卻缺乏直接DNA證據。

原來，多名性侵受害者在證詞中提到，嫌犯的生殖器非常迷你。西恩霍在書中寫道，「我需要間接證據來證明，他就是東區性侵犯。我必須確認他的性器官極小。」為了驗證這項特徵，在迪安傑羅收押期間，警方與攝影師被安排為其生殖器官拍照存證，未料過程異常艱辛。

根據西恩霍書中描述，攝影師「跪下準備拍攝，但經過多次嘗試後感到挫敗」。其中一名警察甚至舉起雙手惱怒大喊，「那裡什麼都沒有！」稍後通報結果更加驚人，因為警方形容迪安傑羅的生殖器「比1角硬幣的圓周還小，長度僅相當於小指指尖。」

1970至1980年代，迪安傑羅在加州犯下至少12起謀殺案、超過45起性侵案、數百起入室竊盜案，因此被媒體稱為「金州殺人魔」。2020年，他對13項謀殺罪與數十起強暴、搶劫和綁架案認罪，被判多個連續終身監禁，不得假釋。