2歲妹遭性侵！手腳打斷「頭破大洞」　俄戀童男判關到死

▲ 瓦先科承認性侵米拉，判處終身監禁。（圖／翻攝自VK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯去年發生一起恐怖事件，一名男子性侵年僅2歲的女童，過程中還攻擊她的頭部、打斷四肢，導致她最終傷重不治，近日被判處終身監禁，永遠不得釋放。

綜合《每日郵報》及俄媒報導，這起事件發生於薩馬拉州恰帕耶夫斯克（Chapayevsk），2歲女童米拉（Mira）去年8月11日獨自待在院子裡，在祖母忙著打掃房子時，遭住在附近的36歲男子瓦先科（Sergei Vaschenko）綁架。

瓦先科在調查中承認，喝醉狀態下在一間廢棄房屋性侵米拉得逞，還稱為了「讓她停止哭泣」而打斷她的雙手雙腳。

米拉被發現時雖還活著，但受到嚴重內傷，且頭骨破了個大洞，大腦清晰可見。阿姨描述，她目睹一名男性親戚抱著米拉血跡斑斑、毫無生氣的身體，當場崩潰痛哭，而米拉用最後一絲力量緊握住他的手，口中不斷喘氣，最終仍不幸身亡。

瓦先科此前便有殺人前科，因此案被控性侵兒童致死，22日被判處終身監禁。過去推動將戀童癖者終身監禁合法化的前國會議員、現任庫斯克州州長辛斯坦（Alexander Khinstein）直言，這是「野蠻、沒人性的犯罪，令人毛骨悚然」。

辛斯坦指出，瓦先科和這家人是鄰居，過去有多項前科，「一名2歲女童遭性侵後死亡，我們通過將戀童癖者終身監禁，正是為了這些沒人性的人。」