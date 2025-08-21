　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

▲▼ 國民黨立委吳宗憲召開 無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法 記者會 黃建賓 林沛祥 牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲召開「無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委吳宗憲下週將在立法院司法委員會排審「中華民國刑法部分條文修正草案」，針對無期徒刑分級進行修法，吳宗憲今（20日）與同黨立委黃建賓、林沛祥、牛煦庭委員共同召開記者會，強調「死刑判不了，無期要分級」。他們主張，「無期徒刑應分三級」：第一級終身監禁不得假釋，第二級40年後才可申請，第三級則維持現行25年規定，希望藉此幫助法官得以依犯罪惡性細緻裁量，進而減少民眾對司法正義、社會安定的疑慮。

針對提出「中華民國刑法部分條文修正草案」，吳宗憲指出，憲法法庭113年度憲判8後，死刑雖名義上仍存在，卻幾乎判不了，許多重大刑案最後都只能改判無期徒刑；問題是現行無期徒刑滿25年即可聲請假釋，讓人憂心罪大惡極的犯人重返社會。他主張「無期徒刑應分三級」：第一級終身監禁不得假釋，第二級40年後才可申請，第三級則維持現行25年規定，希望藉此幫助法官得以依犯罪惡性細緻裁量，進而減少民眾對司法正義、社會安定的疑慮。

另一方面，吳宗憲也提出合併執行的修正。他指出，依現行刑法，無論犯多少罪，最後合併執行最多只要坐三十年牢，「這形同犯越多罪越划算，非常荒謬！」因此他主張將上限延長至四十年，才能更充分地評價一個人的全部犯罪，避免違法者鑽漏洞，讓數罪併罰真正落實。

▲▼ 國民黨立委吳宗憲召開 無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法 記者會 黃建賓 林沛祥 牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

黃建賓提到「馬國女大生命案」，凶嫌梁育誌歷審皆判死，卻在最高法院被撤銷發回，凸顯死刑幾乎無法定讞。他說，若僅判無期徒刑，25年後便能假釋回到社會，「這樣的司法讓人怎麼安心？」因此支持吳宗憲提出的分級制度，以保障社會安全並重建信任。

林沛祥舉2022年南投「生技公司四死命案」為例，兇手李鴻淵二審判三個死刑，卻在最高法院撤銷發回。他批評：「連奪走四條人命都不能死刑定讞，合理嗎？」若僅判無期徒刑，25年後仍可假釋，這是社會無法接受的荒謬，必須透過分級杜絕漏洞。

牛煦庭強調，從劉志明、陳彥翔到梁育誌、李鴻淵，震驚社會的兇嫌都逃過死刑，然而現行無期徒刑制度過於寬鬆，導致嚴重「罪刑不相當」問題。因此支持分級，讓最殘忍的罪犯永遠不得重返社會，才能恢復民眾對司法的信心。

最後，吳宗憲重申，自去年9月憲判字8號出爐後，自己便馬上公開在記者會提出此想法，後續也提出了自己的草案並持續在國會倡議修法，如今將正式進入排審關鍵時刻。他強調，「讓真正該永遠被隔離的犯人，就算沒有被判死，也無法回歸社會；讓可能悔改的人仍有機會爭取假釋。這才是公平、有彈性，也能保障社會安全。」

▲▼ 國民黨立委吳宗憲召開 無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法 記者會 黃建賓 林沛祥 牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

08/20 全台詐欺最新數據

