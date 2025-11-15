中國男藏針孔、下藥性侵6女！英國重判終身監禁　遭逮畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

英國一名33歲中國籍男子徐超（Chao Xu，音譯） 因對6名女性犯下強暴、下藥、性侵與偷拍裙底等共24項罪行，日前在法庭承認所有指控後，被法官判處終身監禁，至少服刑14年才能假釋。倫敦警方指出，他的犯行可能遠不只6名受害者，呼籲更多受害者站出來。

綜合外媒報導，這起事件因一場社交聚會曝光，涉案的中國籍男子徐超（Chao Xu，音譯）今年6月在位於倫敦東南部格林威治（Greenwich）的住處舉辦活動，其中一名女子感到身體不適，他先假意關心，再趁對方無力反抗時下藥多次侵犯。

▲在徐超家中多個角落找到隱藏攝影機，包括藏在空氣清新劑與浴室設備內。（圖／翻攝X）



受害女子在昏迷間短暫恢復意識，看到徐超用手機拍攝她，隔天便立即報案，警方上門後，立刻逮捕徐超。

警方在徐超家中多個角落找到隱藏攝影機，包括藏在空氣清新劑與浴室設備內，手機裡則存有數以千計、拍攝對象不明的私密影像。

警方指出，光是他的電子設備中就有600萬則微信（WeChat）訊息與大量影像，顯示他多年以來持續偷拍、偷窺，甚至在地鐵站及工作場所拍攝裙底，受害者可能遍及英國與中國。

▲徐超被英國法官判處終身監禁。（圖／路透）



法庭文件顯示，徐超自2013年移居英國後，於2022年至2025年間陸續犯下4項強暴罪、8項指侵入性攻擊罪（assault by penetration）、4項性侵、4項偷窺罪、2項下藥罪及2項偷拍裙底罪。

警方認為，他善於利用學術與職涯社交圈取得女性信任後再下藥、偷拍或性侵，「犯行有預謀、持續多年、手法卑劣。」

警方強調，由於他裝置中仍有大量影像尚未辨識，受害者可能遠超目前已知的6人，呼籲所有可能受害者儘速與警方聯繫。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

保護被害人隱私，避免二度傷害。

移除下架性影像，洽性影像處理中心。

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。