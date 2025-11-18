一家四口土耳其度假驚傳「4人全死亡」　11名涉案人員逮捕調查

▲夫妻帶著2名孩童旅遊，驚傳全數死亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

德國一家四口近來到土耳其旅遊，卻發生食物中毒導致4人全數死亡的不幸事件，27歲母親博切克(Cigdem Bocek)，和2名3歲和6歲的兒女緊急送醫後身亡，當局查封所住飯店與相關餐廳進行調查，如今傳出在加護病房接受治療的38歲父親塞爾維特(Servet)也被宣布身亡。

這個來自德國的家庭，11月9日抵達土耳其伊斯坦堡度假，11日曾在貝西克塔什區(Beşiktaş)品嘗過淡菜鑲飯(Midye)等街頭小吃，後來又在餐廳點了許多當地菜餚，返回飯店後一家人12日凌晨時突然身體不適。

原本只有2名孩子出現嘔吐與噁心的症狀，然而爸媽後來也開始出現症狀，緊急接受治療後，27歲母親博切克與2名兒子仍不幸身亡，38歲父親仍在加護病房中搶救，如今也傳出身亡消息。

當局原本懷疑事件與食物中毒有關，將死者曾接觸過的相關攤販與餐廳人員，7人全數逮捕進行調查，後來又傳出住在同間飯店的2名旅客也因類似症狀送醫。

當局調查發現，在相關事件發生前，飯店曾使用含有磷化鋁的殺蟲藥劑，懷疑致命成分可能透過通風口抵達死者房間，目前被逮捕人數已上升至11人，同時將遺體送去驗屍，希望能夠查明死因。