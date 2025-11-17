陸外交部直接表態！　李強在G20峰會期間不與高市早苗會談

▲大陸國務院總理李強。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

中日外交衝突陷入僵局，日本官方傳決定派出外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰前往大陸訪問，對兩國外交衝突尋求解方。然而，在衝突持續的過程中，大陸外交部則一改以往對高層領導人與外國官方會晤保持「神秘感」的模式，直接宣佈在22日舉行的南非G20峰會期間，國務院總理李強「沒有會見日方領導人的安排」。

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

大陸外交部發言人毛寧今（17）日在回應記者提問「G20會議期間，李強是否會與日本首相（高市早苗）會談」時，以簡短的幾個字帶過回應稱，「李強總理沒有會見日方領導人的安排。」也就是表明大陸在G20峰會時，並不會讓日本營造出雙邊和緩的「有利時機」會談。

至於金井正彰訪問大陸的相關行程及規劃，毛寧則表示，「如果有消息我們會及時發佈。」

毛寧表示，「針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。」

毛寧強調，「一段時間以來，日本社會針對中國公民的犯罪案件多發，日本右翼分子和網路上都有一些針對中國的極端和威脅性言論，中方對此高度關切，有關部門發佈提醒是完全合理的。」